Коронавирус вынудил авиакомпанию побить рекорд по длительности перелета

Эксперты также добавляют, что проектная дальность полета Boeing 787-9 составляет 14 800 км, но из-за текущей ситуации борт не был загружен полностью, поэтому мог пролететь без дозаправки и дальше.



Предыдущий рекорд для регулярных коммерческих рейсов принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, летающей на расстояние 15 433 км между Сингапуром и Ньюарком без посадок. Более высокие показатели могут продемонстрировать лишь экспериментальные рейсы. Так, в конце прошлого года Qantas совершил несколько испытательных полетов из Лондона и Нью-Йорка в Сидней. Эти маршруты охватывали 17 800 км и 16 200 км соответственно, но на борту было мало пассажиров со строгими ограничениями по весу багажа: тем самым лайнерам удалось сжечь меньше топлива.



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