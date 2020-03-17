Коронавирус вынудил авиакомпанию побить рекорд по длительности перелета

Самолет авиакомпании Air Tahiti (Французская Полинезия) случайно поставил сразу несколько рекордов. Вылетев из Папеэте 15 марта около трех часов утра, Boeing 787-9 Dreamliner приземлился в Париже 16 марта в 05:59 (всюду указано местное время). Транзитных остановок по пути не делалось, и в результате за 15 часов 45 минут был проделан путь в 15 715 километров.
Because of COVID-19 flight restrictions, Air Tahiti Nui is operating its service to Paris non-stop from Papeete—without its normal stop at LAX.— Flightradar24 (@flightradar24) March 15, 2020
The flight is longer than SIN-EWR and at 15,715 km it is also the longest domestic flight in the world. https://t.co/n0WdZr37iM pic.twitter.com/SyCPPY2jc1
Таким образом авиакомпания осуществила самый длинный в мире коммерческий рейс, самый длинный – на самолете Dreamliner, а также самый длинный внутренний рейс в мире (Французская Полинезия является заморским сообществом Франции). Ранее по этому маршруту делалась промежуточная посадка в Лос-Анджелесе, но сейчас власти США закрыли свое воздушное пространство для европейских лайнеров из-за угрозы распространения коронавируса.
Эксперты также добавляют, что проектная дальность полета Boeing 787-9 составляет 14 800 км, но из-за текущей ситуации борт не был загружен полностью, поэтому мог пролететь без дозаправки и дальше.
Предыдущий рекорд для регулярных коммерческих рейсов принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, летающей на расстояние 15 433 км между Сингапуром и Ньюарком без посадок. Более высокие показатели могут продемонстрировать лишь экспериментальные рейсы. Так, в конце прошлого года Qantas совершил несколько испытательных полетов из Лондона и Нью-Йорка в Сидней. Эти маршруты охватывали 17 800 км и 16 200 км соответственно, но на борту было мало пассажиров со строгими ограничениями по весу багажа: тем самым лайнерам удалось сжечь меньше топлива.
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