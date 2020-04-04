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Китайский коронавирус 2020

Коронавирус завезли в Россию из 73 стран

Интерфакс
04 апреля 2020
Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Выступление Голиковой прошло на брифинге в субботу, 4 апреля. По ее словам, лидерами среди стран, откуда в РФ был завезен коронавирус, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.

Вице-премьер сообщила, что больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Москве, на втором и третьем местах - Коми и Бурятия соответственно. В числе лидеров также Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область. Голикова уточнила, что речь идет о количестве заболевших на 100 тыс. проживающих в регионе.

Чиновница отметила, что пока не видит тенденции на снижение распространения инфекции.

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