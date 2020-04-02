Как коронавирус угрожает кошкам и собакам

Как сообщают исследователи, кошки могут быть заражены коронавирусом, который вызывает COVID-19. Животные могут распространять его среди других кошек, тогда как собаки не подвержены этой инфекции.

Ученые предупреждают, что владельцы кошек пока не должны волноваться. Результаты основаны на лабораторных экспериментах, в которых небольшое количество животных было преднамеренно заражено высокими дозами вируса SARS-CoV-2, и не отражают реальных взаимодействий между людьми и их домашними животными. По словам вирусолога Линды Саиф, нет прямых доказательств того, что зараженные кошки выделяли достаточное количество коронавируса для заражения людей. Однако мы уже писали о прецеденте, когда человек заразил кошку коронавирусной инфекцией — это случилось с одним из питомцев в Бельгии.