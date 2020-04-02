Как коронавирус угрожает кошкам и собакам

Как сообщают исследователи, кошки могут быть заражены коронавирусом, который вызывает COVID-19. Животные могут распространять его среди других кошек, тогда как собаки не подвержены этой инфекции.
Ученые предупреждают, что владельцы кошек пока не должны волноваться. Результаты основаны на лабораторных экспериментах, в которых небольшое количество животных было преднамеренно заражено высокими дозами вируса SARS-CoV-2, и не отражают реальных взаимодействий между людьми и их домашними животными. По словам вирусолога Линды Саиф, нет прямых доказательств того, что зараженные кошки выделяли достаточное количество коронавируса для заражения людей. Однако мы уже писали о прецеденте, когда человек заразил кошку коронавирусной инфекцией — это случилось с одним из питомцев в Бельгии.
Команда, возглавляемая вирусологом Бу Чжигао, заразила пять домашних кошек SARS-CoV-2 через нос. Через шесть дней двоих кошек усыпили, и исследователи обнаружили вирусную РНК, а также частицы инфекционного вируса в их верхних дыхательных путях.
Три остальных зараженных кошки были помещены в клетки с тремя незараженными. Позже команда обнаружила вирусную РНК у одной из неинфицированных кошек, что позволяет предположить, что она получила вирус от зараженных кошек через дыхательные капли. Однако Саиф отмечает, что ни у одной из зараженных кошек не было симптомов болезни, и что только одна из трех заранее не зараженных кошек подхватила вирус. Кроме того, точный способ передачи SARS-CoV-2 у этих животных неясен.
Исследователи также обнаружили, что хорьки также очень чувствительны к коронавирусной инфекции, что делает их подходящей моделью для тестирования потенциальных вакцин и лекарств. Несколько лабораторий уже начали исследования COVID-19 на них.
Собаки оказались менее восприимчивы к вирусу. Исследователи заразили пять молодых собак и обнаружили, что вирусные РНК содержатся в экскрементах двух из них, но при этом ни у одной из собак не было найдено инфекционного вируса.
Аналогичные исследования на свиньях, курах и утках не выявили вирусной РНК у животных, умышленно зараженных вирусом. Эти данные свидетельствуют о том, что ни один из этих видов не играет роли в эпидемиологии инфекции COVID-19, отмечают исследователи.
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