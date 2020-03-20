Коварная особенность SARS-CoV-2, изоляция в России и другие новости о коронавирусе
По данным на 20 марта в мире зафиксировано 247 705 случаев коронавируса и 10 184 летальных исхода. При этом, выздоровели 86 075 человек.
В России за сутки выявили 52 новых случая заражения, из них:
- 12 случаев выявлено в Москве;
- по пять случаев — в Московской и Свердловской областях;
- по три — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях;
- по два — в Тамбовской, Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае;
- по одному случаю — в Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, а также в Санкт-Петербурге.
Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 уточняет, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. В России под медицинским контролем из-за подозрения на COVID-19 остаются 27 487 человек.
С 19 марта все приезжающие в Россию из любой страны мира должны пройти двухнедельный карантин. Это предписание главного санитарного врача РФ Анны Поповой касается как россиян, так и иностранцев. Согласно постановлению, изоляция должна быть обеспечена в домашних условиях. Если такой возможности нет, может быть обеспечена изоляция в условиях обсерватора.
Тем временем, в России начали испытывать вакцину от коронавируса. Ее разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на шести различных технологических платформах. Ученые начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов.
Им предстоит выработать наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование клеточного и гуморального иммунного ответа. Также предстоит определить состав, дозу и способ введения препарата. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины станет возможно в IV квартале этого года.
Ведущий специалист Инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев рассказал об еще одной коварной способности коронавируса.
Число жертв коронавируса в Италии превысило показатели Китая. На Апеннинах от COVID-19 скончались уже 3 405 человек при 41 035 заболевших. В Китае эти показатели составляют 3 133 и 81 199, соответственно.
При этом, в Поднебесной уже вторые сутки не фиксируют новых случаев заражения. Исключение составляют лишь граждане страны, вернувшиеся из-за рубежа. На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6 600 тысяч человек, состояние 2 100 тысяч больных оценивается как тяжелое.
Эксперты отмечают, что смертность от инфекционного заболевания в КНР оказалась намного ниже, чем в других странах. По данным группы исследователей, вероятность летального исхода после развития симптомов от вируса в Ухане более чем в два раза ниже мирового показателя.
Israelis went out on their balconies Thursday evening to salute the medical teams on the frontlines of the battle against the coronavirus. #CoronaStopKaroNa pic.twitter.com/My5hNlIhrV— Tea With Dev ☕ (@teawithdev) March 20, 2020
Британский премьер Борис Джонсон считает, что эпидемия коронавируса в стране пойдет на спад в июне. Он пообещал в несколько раз увеличить количество проводимых тестов на выявление коронавируса.
Как сообщил Джонсон, власти сейчас проводят переговоры по приобретению наборов для тестирования на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на коронавирус, чтобы люди могли проверить, переболели ли они уже COVID-19. Это важно, поскольку многие переносят болезнь на ногах без симптомов, а у переболевших, скорее всего, вырабатывается иммунитет, и они могут возобновить нормальную жизнь.
Медики сообщили об еще одном частом симптоме коронавируса — нарушении пищеварения. Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы. Более того, такие люди дольше оставались в больнице, их лечение проходило сложнее.
При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.
Доктор Мохамад Мооти, заведующий отделом инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби, рассказал, что SARS-CoV-2 может сохраняться до двух лет при температуре ниже нуля, если он похож на коронавирусы из того же семейства.
Эксперт опроверг мнение о том, что экстремальные температуры могут помочь убить вирус. По словам Мооти, ученые провели исследования аналогичных штаммов коронавируса и выяснили, что те способны выживать при температуре -20 °C. Если новый коронавирус так же устойчив, как и его предшественники, он сможет выжить на продуктах в морозильных камерах, а также на стенках морозильников.
Переключитесь с мыслей о пандемии на что-нибудь другое — например, посмотрите, как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе с Земли.