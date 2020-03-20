Коварная особенность SARS-CoV-2, изоляция в России и другие новости о коронавирусе

По данным на 20 марта в мире зафиксировано 247 705 случаев коронавируса и 10 184 летальных исхода. При этом, выздоровели 86 075 человек.

В России за сутки выявили 52 новых случая заражения, из них:

12 случаев выявлено в Москве;

по пять случаев — в Московской и Свердловской областях;

по три — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях;

по два — в Тамбовской, Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае;

по одному случаю — в Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, а также в Санкт-Петербурге.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 уточняет, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. В России под медицинским контролем из-за подозрения на COVID-19 остаются 27 487 человек.

С 19 марта все приезжающие в Россию из любой страны мира должны пройти двухнедельный карантин. Это предписание главного санитарного врача РФ Анны Поповой касается как россиян, так и иностранцев. Согласно постановлению, изоляция должна быть обеспечена в домашних условиях. Если такой возможности нет, может быть обеспечена изоляция в условиях обсерватора.