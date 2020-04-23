Лечение гелием, пропускной режим по всей России и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода, выздоровел 471 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (1 951), Московской области (688), Санкт-Петербурге (191), Мурманской области (97), Ямало-Ненецкой АО (94), Нижегородской области (73), Ростовской области (71), Ярославской области (65) и в Брянской области (60).

Всего в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы.