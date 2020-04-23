Лечение гелием, пропускной режим по всей России и другие новости о коронавирусе
По данным на 23 апреля, в мире выявлено 2 648 106 случаев коронавирусной инфекции. 184 367 человек скончались, 725 960 — выздоровели.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода, выздоровел 471 человек.
Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (1 951), Московской области (688), Санкт-Петербурге (191), Мурманской области (97), Ямало-Ненецкой АО (94), Нижегородской области (73), Ростовской области (71), Ярославской области (65) и в Брянской области (60).
Всего в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы.
В Подмосковье сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков у водителей. Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц, говорится в сообщении Минздрава Московской области.
Всего подготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых находится по две защитных маски. На данный момент их могут получить водители в Одинцово, Химках, Долгопрудном, Домодедово и Реутове. В дальнейшем акция распространится на все муниципалитеты района.
В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов. Автомобилисты Долгопрудного также смогут получить средства защиты.— Долгопрудный (@InfoDolgoprudny) April 22, 2020
Кроме того, маски раздают волонтеры на… https://t.co/CjyNlzwlv4 pic.twitter.com/vGGo09KH1Y
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием. В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Также гелий может предотвращать кислородное голодание и таким образом способствовать ранней профилактике осложнений, связанных с COVID-19.
Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры, заявили в департаменте.
Произведенный в России аппарат для терапии с помощью гелия уже испытывают в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тестовом режиме. Как утверждают в департаменте здравоохранения, эта разработка уже вызвала интерес в 10 странах, в том числе в США и Франции.
Коронавирус в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что миру придется смириться с тем, что коронавирус пришел надолго.
Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на вспышку коронавируса. Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что «слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая».
«Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде», — добавила она.
Ранее иск против Пекина подал генеральный прокурор штата Миссури. Он потребовал возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», вызванные пандемией.
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал иск со стороны Миссури абсурдным шагом. «Этот так называемый судебный процесс очень абсурден и не имеет никакой фактической и правовой основы», — сказал он, отметив, что Китай действовал «открыто, прозрачно и ответственно» в борьбе с COVID-19.
BREAKING: Mississippi to sue China over COVID-19, following Missouri's lead https://t.co/ryXlOVKAW5 pic.twitter.com/vjrcwBWNDz— The Washington Times (@WashTimes) April 22, 2020
Китай сообщил об отсутствии смертей от COVID-19 в течение восьми дней подряд. В материковом Китае за сутки выявлено десять новых случаев COVID-19, шесть — «импортированы»; ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом, не зафиксировано, сообщил Госкомздрав КНР. Отмечается, что в больницах осталось менее тысячи зараженных пациентов.
В зоопарке Нью-Йорка коронавирус выявлен еще у семи тигров и львов. Аналогичный диагноз был поставлен в начале апреля самке малайского тигра по кличке Надя. Дирекция зоопарка отметила, что для взятия анализов не потребовалось подвергать животных наркозу, коронавирус был найден в их фекалиях.
«Все восемь кошек чувствуют себя хорошо. Он ведут себя обыкновенно, хорошо питаются и кашляют меньше», — сообщила пресс-служба зоопарка в Бронксе.
Сам зоопарк закрыт с 16 марта из-за пандемии коронавируса и проводит туры исключительно в дистанционном режиме онлайн.
The zoo confirms that four more tigers and three lions have SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. There is still no evidence that domestic animals can pass the disease to humans https://t.co/E3oDmV7cPm— National Geographic (@NatGeo) April 23, 2020
Исследования о коронавирусе
Ученые из Сингапура предложили использовать метод иммунотерапии, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных, для терапии COVID-19.
Метод лечения раковых больных с помощью так называемых вирус-нацеливающих рецепторов включает извлечение иммунных клеток — Т-лимфоцитов — из кровотока пациента и конструирование на них одного из двух типов рецепторов: рецепторов химерных антигенов (CAR) или рецепторов T-клеток (TCR).
TCR находятся на поверхности Т-лимфоцитов, а CAR являются искусственными рецепторами Т-клеток, которые генерируются в лаборатории. Эти рецепторы позволяют сконструированным Т-лимфоцитам распознавать раковые или инфицированные вирусом клетки.
Ученые из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре предложили использовать данный метод в качестве потенциальной терапии коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо поддержки онкологических больных подобная терапия уже успешно используется при лечении ряда инфекционных заболеваний, например гепатита B.
Американские ученые сообщили, что людям с ожирением может понадобиться раннее лечение дополнительным кислородом для предотвращения развития тяжелой формы COVID-19.
Тучные люди «уже имеют более низкий уровень кислорода, они предрасположены к легочной дисфункции, и у них снизилась функция грудной клетки из-за веса на груди. Кроме того, у многих есть апноэ. Таким образом, они уже находятся в зоне риска из-за снижения функций легких», — говорит Сэмюэль Кляйн, гастроэнтеролог и директор Центра питания человека при Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Эпидемиолог из Медицинской школы Лангоне при Нью-Йоркском университете Дженнифер Лайтер говорит, что ожирение — это ахиллесова пята для американских пациентов.
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