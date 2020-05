Лекарства, способствующие развитию COVID-19, разработка вакцины в РФ и другие новости о коронавирусе

Количество заболевших в мире перевалило за отметку 5,5 миллиона.

По данным на 25 мая, в мире зафиксировано 5 515 803 случая заражения коронавирусной инфекцией и 346 872 летальных исхода. Выздоровели 2 311 945 человек.

Коронавирус в России

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, выздоровели 5499 человек. Всего в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 44 региона по эпидемиологическим показателям уже подошли или перешагнули порог, когда они могут переходить к первому этапу снятия ограничений. По ее словам, коэффициент распространения инфекции составляет меньше единицы в 27 регионах РФ, и еще в 17 регионах он равен единице.

«Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице», — Анна Попова.

В Приморье отец ушел в лес с тремя детьми, чтобы переждать эпидемию COVID-19. Семья живет в поселке Кавалерово. Правоохранительные органы получили сообщение о пропаже детей. Следователи выяснили, что также пропал отец, и нашли в жилище семьи свидетельства того, что мужчина намеревался покинуть дом вместе с детьми. Семью нашли через два дня. Как уточнил представитель администрации Кавалеровского района, дети изъяты из семьи. Отец не задержан и находится дома.

«Дети изъяты из семьи. Там вопрос по поводу условий содержания детей. Угрозы их жизни и здоровью нет, с пятницы они находятся в отделении детской поликлиники», — представитель администрации Кавалеровского района.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа. Ученый отметил, что разработка вакцины идет по утвержденному Минздравом плану. Сейчас исследователи заканчивают доклинические испытания на простейших грызунах. «Проверили возможные токсичности. Результат — положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», — отметил ученый. По его словам, при положительном исходе доклинического этапа тестирования ученые уже в июне попросят Минздрав разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах. В порядке эксперимента прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ. Команда Гинцбурга рассчитывает подготовить вакцину к массовому производству в августе. Академик не исключил, что первый этап вакцинации может пройти уже осенью. Начать планируют с медиков, у которых наибольший риск заразиться, следом прививки сделают строителям и участникам других больших организованных коллективов.

Коронавирус в мире

Итальянцы после ослабления ограничительных мер отправились на пляжи, в парки и церкви. Это были первые в стране выходные после существенного ослабления мер, действующего с 18 мая. В Милане и других городах на севере Италии на выходных особой популярностью пользовались парки, куда горожане приходили погулять и позагорать. Немало итальянцев предпочли пойти гулять не в парки, а, наоборот, в центр города. В Венеции городские власти сообщили, что постепенно возвращаются к нормальной жизни: в город вернулись первые туристы. На юге Италии, в частности на Сицилии, особой популярностью у местных жителей пользуются пляжи: находиться на них разрешено при условии соблюдения социального дистанцирования. Кроме того, в стране вновь открыли свои двери храмы, и верующие смогли впервые за несколько месяцев прийти на воскресную мессу. В церквях прихожане также должны соблюдать дистанцию.

This pianist performed on the canals of Venice as Italy starts to reopen 🎹🛶 pic.twitter.com/cYAiQKp8o6 — NowThis (@nowthisnews) May 24, 2020

Испанские пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана, а также в регионе Андалусия, с понедельника открываются для купания. До этого посещать некоторые из этих пляжей можно было только для занятий спортом. Кроме того, в рамках смягчения ограничительных мер испанцам разрешается с понедельника собираться группами до 10 человек у себя дома и на террасах баров и ресторанов. В Мадриде можно снова посещать парки, крупным музеям также разрешили принимать ограниченное количество посетителей. Премьер-министр страны Педро Санчез заявил, что Испания будет готова принимать туристов в июле.

Sánchez says Spain will reopen to foreign tourists from July https://t.co/o4Uzex5CNV — Financial Times (@FinancialTimes) May 23, 2020

Министерство культуры и туризма на основании рекомендаций министерства здравоохранения Турции приняло решение о возобновлении авиасообщения с Россией и Украиной с 15 июля. По словам главы ANEX Tourism Group Нешета Кочкара, турецкие отели должны подготовиться к приему россиян к этой дате, но окончательные прогнозы давать пока преждевременно. Турция, в соответствии с рекомендациями научного комитета Минздрава, возобновит международное авиасообщение с 10 июня со странами, которые успешно справляются с пандемией коронавируса и тоже готовы открыть свои границы. В июне национальный авиаперевозчик страны Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию, Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан, всего по 75 рейсов в неделю.

Исследования о коронавирусе

Врач-вирусолог Надежда Жолобак назвала лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусной инфекции. К этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Как пояснила врач, опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу. Перечисленные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол. Вирусолог добавила, что некоторые западные медики утверждают, что при COVID-19 можно использовать парацетамол. Однако Жолобак не советует применять и его, так как действие препарата на коронавирус до конца не изучено, а «последствия могут быть непредсказуемыми». Кроме того, Жолобак подчеркнула, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии. Она отметила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила медик.

Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл. Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее. Профессор отметил, что из-за того, что скорость распространения вируса в Великобритании снижается, а медики фиксируют все меньше зараженных, создатели вакцины, вероятно, не смогут использовать достаточное количество добровольцев для следующего этапа испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Если COVID-19 не будет распространяться, добровольцы не смогут подхватить вирус, что не позволит ученым оценить действие новой вакцины. Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 миллионов доз.

Coronavirus 'disappearing' so fast Oxford vaccine has 'only 50% chance of working' https://t.co/ht9whKXmGT — SkyNews (@SkyNews) May 24, 2020