Лекарства, способствующие развитию COVID-19, разработка вакцины в РФ и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, выздоровели 5499 человек.

Всего в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 44 региона по эпидемиологическим показателям уже подошли или перешагнули порог, когда они могут переходить к первому этапу снятия ограничений. По ее словам, коэффициент распространения инфекции составляет меньше единицы в 27 регионах РФ, и еще в 17 регионах он равен единице.