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Китайский коронавирус 2020

Лекарства, способствующие развитию COVID-19, разработка вакцины в РФ и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
25 мая 2020
Медицинская лаборатория
Фото: piqsels.com
Количество заболевших в мире перевалило за отметку 5,5 миллиона.

По данным на 25 мая, в мире зафиксировано 5 515 803 случая заражения коронавирусной инфекцией и 346 872 летальных исхода. Выздоровели 2 311 945 человек. 

Коронавирус в России

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, выздоровели 5499 человек.

Всего в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 44 региона по эпидемиологическим показателям уже подошли или перешагнули порог, когда они могут переходить к первому этапу снятия ограничений. По ее словам, коэффициент распространения инфекции составляет меньше единицы в 27 регионах РФ, и еще в 17 регионах он равен единице.

«Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице», — Анна Попова.

В Приморье отец ушел в лес с тремя детьми, чтобы переждать эпидемию COVID-19. Семья живет в поселке Кавалерово. Правоохранительные органы получили сообщение о пропаже детей. Следователи выяснили, что также пропал отец, и нашли в жилище семьи свидетельства того, что мужчина намеревался покинуть дом вместе с детьми.

Семью нашли через два дня. Как уточнил представитель администрации Кавалеровского района, дети изъяты из семьи. Отец не задержан и находится дома. 

«Дети изъяты из семьи. Там вопрос по поводу условий содержания детей. Угрозы их жизни и здоровью нет, с пятницы они находятся в отделении детской поликлиники», — представитель администрации Кавалеровского района.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа. Ученый отметил, что разработка вакцины идет по утвержденному Минздравом плану. Сейчас исследователи заканчивают доклинические испытания на простейших грызунах.

«Проверили возможные токсичности. Результат — положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», — отметил ученый. 

По его словам, при положительном исходе доклинического этапа тестирования ученые уже в июне попросят Минздрав разрешения испытывать вакцину на людях-добровольцах. В порядке эксперимента прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ. 

Команда Гинцбурга рассчитывает подготовить вакцину к массовому производству в августе. Академик не исключил, что первый этап вакцинации может пройти уже осенью. Начать планируют с медиков, у которых наибольший риск заразиться, следом прививки сделают строителям и участникам других больших организованных коллективов.

Коронавирус в мире

Итальянцы после ослабления ограничительных мер отправились на пляжи, в парки и церкви. Это были первые в стране выходные после существенного ослабления мер, действующего с 18 мая.

В Милане и других городах на севере Италии на выходных особой популярностью пользовались парки, куда горожане приходили погулять и позагорать. Немало итальянцев предпочли пойти гулять не в парки, а, наоборот, в центр города.

В Венеции городские власти сообщили, что постепенно возвращаются к нормальной жизни: в город вернулись первые туристы. На юге Италии, в частности на Сицилии, особой популярностью у местных жителей пользуются пляжи: находиться на них разрешено при условии соблюдения социального дистанцирования.

Кроме того, в стране вновь открыли свои двери храмы, и верующие смогли впервые за несколько месяцев прийти на воскресную мессу. В церквях прихожане также должны соблюдать дистанцию.

Испанские пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана, а также в регионе Андалусия, с понедельника открываются для купания. До этого посещать некоторые из этих пляжей можно было только для занятий спортом.

Кроме того, в рамках смягчения ограничительных мер испанцам разрешается с понедельника собираться группами до 10 человек у себя дома и на террасах баров и ресторанов. В Мадриде можно снова посещать парки, крупным музеям также разрешили принимать ограниченное количество посетителей.

Премьер-министр страны Педро Санчез заявил, что Испания будет готова принимать туристов в июле. 

Министерство культуры и туризма на основании рекомендаций министерства здравоохранения Турции приняло решение о возобновлении авиасообщения с Россией и Украиной с 15 июля. По словам главы ANEX Tourism Group Нешета Кочкара, турецкие отели должны подготовиться к приему россиян к этой дате, но окончательные прогнозы давать пока преждевременно.

Турция, в соответствии с рекомендациями научного комитета Минздрава, возобновит международное авиасообщение с 10 июня со странами, которые успешно справляются с пандемией коронавируса и тоже готовы открыть свои границы. В июне национальный авиаперевозчик страны Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию, Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан, всего по 75 рейсов в неделю.

Исследования о коронавирусе

Врач-вирусолог Надежда Жолобак назвала лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусной инфекции. 

К этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен. Как пояснила врач, опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

Перечисленные лекарства создают благотворную среду для коронавируса, из-за чего инфекция легче проникает в легкие, что приводит к воспалительному процессу, пневмонии и поражению альвеол.

Вирусолог добавила, что некоторые западные медики утверждают, что при COVID-19 можно использовать парацетамол. Однако Жолобак не советует применять и его, так как действие препарата на коронавирус до конца не изучено, а «последствия могут быть непредсказуемыми».

Кроме того, Жолобак подчеркнула, что болеутоляющие средства и любые анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные патологии. Она отметила, что при высокой температуре нужно срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Назначением лекарственных препаратов может заниматься только медик, заключила медик.

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Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.

Хилл сообщил, что производящая вакцину команда столкнулась с проблемами, которые могут помешать им создать вакцину против COVID-19 к сентябрю, как было объявлено ранее. Профессор отметил, что из-за того, что скорость распространения вируса в Великобритании снижается, а медики фиксируют все меньше зараженных, создатели вакцины, вероятно, не смогут использовать достаточное количество добровольцев для следующего этапа испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Если COVID-19 не будет распространяться, добровольцы не смогут подхватить вирус, что не позволит ученым оценить действие новой вакцины.

Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 миллионов доз.

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом говорится в исследовании сингапурских ученых. 

По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен. Ученые объяснили, что тесты не способны установить жизнеспособность коронавируса и возможность его передачи другим — они обнаруживают лишь часть генома.

При этом подчеркивается, что в теории об 11 днях существуют исключения — к примеру, больные онкологией, проходящие химиотерапию.

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