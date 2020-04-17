Лекарство от COVID-19 разрешили в РФ, услуга «прощание онлайн» и другие новости о коронавирусе
По данным на 17 апреля, в мире зафиксировано 2 187 356 случаев коронавирусной инфекции и 146 989 летальных исхода. Выздоровели 554 547 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 4 070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Полностью выздоровели 286 человек.
Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Москве (1 959), Московской области (472), Санкт-Петербурге (424), Республике Мордовия (65), Республике Дагестан (59) и в Нижегородской области (54).
Всего в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 590 человек.
Власти Республики Алтай сообщили о выявлении первого в регионе случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружила у женщины, к которой приезжали родственники из другого региона. Республика считалась последним в России «свободным» от болезни регионом.
В столице запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова добавила, что в ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для доноров плазмы.
Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Эксперты отмечают, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.
Переболевшие коронавирусом сдают плазму крови в НИИ Склифосовского pic.twitter.com/M9SlgjdTML— Актуальная Россия (@RussiaActually) April 16, 2020
ГБУ «Ритуал» расширило список онлайн-услуг после того, как московские власти ограничили посещение кладбищ, сообщил глава учреждения Артем Екимов. В частности, жителям Москвы доступна безвозмездная услуга «прощание онлайн»: для тех, кто не может прийти на похороны, организуют онлайн-трансляцию с церемонии. Екимов отметил, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около 50 человек, а сейчас — семь-восемь человек.
Также доступны несколько платных онлайн-услуг: поиск места захоронения, уборка на участке с могилой, возложение цветов, окраска металлических оград и крестов.
В ночь на 16 апреля на сайте «Аэрофлота» пропала техническая возможность купить билеты на международные рейсы до 31 июля, ранее там продавались билеты на рейсы после 30 апреля.
Авиакомпания предприняла такие меры, чтобы снизить нагрузку на контакт-центр и офисы продаж, объяснила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.
На Камчатке ускоренными темпами строят медицинский центр. Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что уже завершены все работы по монтажу металлоконструкций каркаса.
Строительные работы проводятся в круглосуточном режиме в несколько смен, к работам привлечено более тысячи рабочих и более 55 единиц техники. Для оптимизации хода строительных процессов и своевременной прокладки коммуникаций специалисты трудятся одновременно на всех участках, отметил Воскресенский.
В Камчатском крае на 17 апреля зафиксировано 29 случаев коронавируса и ни одного летального исхода.
Коронавирус в мире
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова увеличивать поддержку Всемирной организации здравоохранения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совещании лидеров G7 также поддержала работу ВОЗ и других международных организаций. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.
«Мы в последние недели уже увеличили поддержку ВОЗ и готовы и дальше увеличивать поддержку ВОЗ средствами», — заявил Хайко Маас.
Он добавил, что в правительстве идет обсуждение этого вопроса, но есть единое понимание необходимости укрепления ВОЗ в текущей ситуации.
Власти китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, уточнили количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии.
По новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 — до 50 333.
Муниципальные власти привели четыре причины, по которым данные были изменены:
- Система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19;
- Врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;
- Пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных;
- Зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.
Более 100 стран обратились в Международный валютный фонд (МВФ) за экстренной кредитной помощью, чтобы справиться с финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, фонд готов предоставить кредиты на общую сумму в один триллион долларов. Десять стран уже получили финансирование, половина оставшихся соискателей будет прокредитована к концу апреля. Обычно МВФ ставит жесткие условия странам, которым выдает займы, однако на этот раз фонд смягчил требования.
Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения Энрике Мандетту после нескольких недель споров по поводу стратегии страны в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Мандетта был одним из главных сторонников социального дистанцирования в Бразилии, поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий. Но его подход поставил его в противоречие с Болсонару, который ранее преуменьшал вред COVID-19 и предупреждал, что экономические последствия изоляции могут быть хуже, чем сам вирус. Место Мандетты займет онколог Нельсон Тейх, который поддерживал президентскую кампанию Болсонару.
Исследования о коронавирусе
Российское правительство разрешило использовать незарегистрированный препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание. Ранее стало известно, что в США начались клинические испытания этого противомалярийного препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В национальных институтах здравоохранения сообщали, что в лабораторных условиях лекарство продемонстрировало «многообещающие результаты».
Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. Следить за безопасностью и эффективностью препарата должен Росздравнадзор. 68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай.
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. Об этом заявил Андрей Атрощенко хирург-онколог больницы Управления делами президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.
По его словам, подобная гиперреакция иммунитета — так называемый «цитокиновый шторм» — может привести к «опасным состояниям, вплоть до реанимации».
Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он добавил, что 10% — это значительная цифра. Даже в период плато заболеваемости данная группа людей будет поддерживать эпидемиологический процесс.
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