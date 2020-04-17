Лекарство от COVID-19 разрешили в РФ, услуга «прощание онлайн» и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 4 070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Полностью выздоровели 286 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Москве (1 959), Московской области (472), Санкт-Петербурге (424), Республике Мордовия (65), Республике Дагестан (59) и в Нижегородской области (54).

Всего в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 590 человек.

Власти Республики Алтай сообщили о выявлении первого в регионе случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружила у женщины, к которой приезжали родственники из другого региона. Республика считалась последним в России «свободным» от болезни регионом.

В столице запущена горячая линия по вопросам донорства плазмы для лечения коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.