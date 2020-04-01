Лекарство от COVID-19, в мире закрыто 87% учебных заведений и другие новости о коронавирусе

По состоянию на 1 апреля в мире выявлено 861 773 случая коронавирусной инфекции. 42 361 человек скончался, 178 537 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

В Москве подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1 880 случаев COVID-19. Среди новых заболевших — 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек — от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опубликовала постановление, согласно которому жителям России предписывается соблюдать дистанцию в один метр от других людей.