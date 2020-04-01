Лекарство от COVID-19, в мире закрыто 87% учебных заведений и другие новости о коронавирусе
По состоянию на 1 апреля в мире выявлено 861 773 случая коронавирусной инфекции. 42 361 человек скончался, 178 537 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.
В Москве подтверждено 267 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 1 880 случаев COVID-19. Среди новых заболевших — 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек — от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова опубликовала постановление, согласно которому жителям России предписывается соблюдать дистанцию в один метр от других людей.
В Москве до 6 апреля продлен порядок по лечению пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому. Сейчас около 550 человек в Москве находятся на домашнем лечении. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Порядок был запущен 23 марта. Согласно алгоритму лечения, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если пациент не будет соблюдать правила карантина — он будет в обязательном порядке госпитализирован и продолжить лечение на дому уже не сможет. На постоянной связи с пациентом находятся врачи телемедицинского центра. Также пациенту при необходимости принесут комплект бесплатных противовирусных препаратов на весь период лечения.
Практически все организованные туристы, выехавшие на отдых с помощью туроператоров, вернулись в Россию, сообщила пресс-служба Ростуризма.
В Организации объединенных наций сообщили, что около 87% учащихся школ и университетов во всем мире находятся дома из-за опасности распространения коронавируса.
«166 государств закрыли школы и университеты по всей стране. В настоящее время более 1,52 миллиарда детей и молодых людей не посещают школу или университет, что составляет 87% от общего числа учащихся школ и университетов», — говорится в докладе ООН.
Тем временем, некоторые страны начинают ослаблять карантинные меры. Так, с 31 марта открыт горнолыжный болгарский курорт Банско, который был закрыт на карантин с 18 марта. Несмотря на то, что в Банско карантин отменен, остаются в силе противоэпидемические меры во всей стране. Однако в Болгарии надеются на скорое прохождение пика заболеваемости и возвращение всех курортов страны к нормальной жизни к летнему сезону 2020 года.
В Нидерландах от коронавирусной инфекции излечилась 101-летняя женщина. Ее уже выписали из больницы в провинции Южная Голландия на западе страны. Главный врач медучреждения похвалил женщину за смелость и стремление выздороветь и заявил, что в больнице все были чрезвычайно обрадованы такой положительной новости.
Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о продлении как минимум до 28 апреля принятых в стране ограничительных мер в рамках сдерживания коронавируса.
У жителей итальянского города Феррара и прилегающих к нему территорий обнаружили иммунитет к коронавирусу. В городе зарегистрирован крайне низкий процент инфицированных. Так, во всей провинции Эмилия-Романья, административным центром которой является Феррара, более 14 000 заразившихся, в то время как в самой Ферраре их всего 307. Такие данные подтвердил комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури. По его словам, по сравнению с другими городами, Феррара умудряется противостоять коронавирусу.
Всего в Италии выявлено 105 792 случая коронавирусной инфекции, 12 428 человек скончались.
Китайские медики провели первые полноценные клинические испытания гидроксихлорохина, средства от малярии, в качестве лекарства от COVID-19. Они выяснили, что этот препарат ускоряет выздоровление больных, но при этом у него есть побочные эффекты.
По ходу исследования часть из 60 испытуемых получала не только стандартную терапию, но и большие дозы гидроксихлорохина. Наблюдения за изменениями их здоровья показали, что это лекарство действительно помогало им выздоравливать. В частности, температура их тела возвращалась в норму примерно на два дня раньше, чем у больных из контрольной группы, а следы пневмонии к концу эксперимента исчезли из легких примерно у 80% из них — по сравнению с 55% среди других пациентов.
При этом, как отмечают исследователи, у двух пациентов появились побочные эффекты от приема гидроксихлорохина. Один из них начал страдать от сыпи, а другой — от серьезных головных болей. В целом ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов, которые бы усугубили ситуацию и поставили бы жизнь носителей коронавирусной инфекции под еще большую угрозу.
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