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Лимоны и имбирь стали дефицитом в РФ. Их считают полезными при лечении коронавируса

03 апреля 2020
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Фото: pixabay.com
Цены на эти продукты резко взлетели.

Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Алтайскому краю, в последнее время отмечается учащение жалоб на растущие цены на продукты питания, особенно на имбирь и лимоны. При этом оба продукта не включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, отметили в ведомстве, поэтому цены на них не могут быть под контролем.

По данным аналитиков оператора фискальных данных «Такском», средняя цена на корень имбиря в России выросла с 340,25 рублей за килограмм в начале марта до 1 525,72 рублей к концу месяца.

Как сообщает «Российская газета», в Омске еще две недели назад лимоны стоили около 100-120 рублей за кг. Теперь же их цена выросла до 500-600 рублей за кг. А имбирь подорожал с 250 до 2 500 рублей за килограмм.

«Такая ситуация наблюдается по всей стране. В отдельных регионах РФ цена за килограмм имбиря выросла до 7000 рублей», — УФАС России по Омской области.

Резкое удорожание имбиря и лимонов может быть связано как с сезонностью данных продуктов, так с повышением спроса у населения вследствие бытующего мнения о чудодейственных свойствах данных продуктов, отмечают в УФАС.

Спрос на эти продукты появился на фоне слухов, которые распространяются в сети. Согласно им, имбирь и лимон, а также чеснок, ананас, манго, апельсины и лук помогают в профилактике и лечении коронавирусной инфекции. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан опроверг эти слухи.

«Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена», — Майкл Райан.

Райан напомнил, что в настоящее время ВОЗ проводит крупномасштабное тестирование наиболее перспективных лекарств против COVID-19.

«Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует», — добавил он.

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