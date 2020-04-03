Лимоны и имбирь стали дефицитом в РФ. Их считают полезными при лечении коронавируса

Как сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Алтайскому краю, в последнее время отмечается учащение жалоб на растущие цены на продукты питания, особенно на имбирь и лимоны. При этом оба продукта не включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, отметили в ведомстве, поэтому цены на них не могут быть под контролем.

По данным аналитиков оператора фискальных данных «Такском», средняя цена на корень имбиря в России выросла с 340,25 рублей за килограмм в начале марта до 1 525,72 рублей к концу месяца.

Как сообщает «Российская газета», в Омске еще две недели назад лимоны стоили около 100-120 рублей за кг. Теперь же их цена выросла до 500-600 рублей за кг. А имбирь подорожал с 250 до 2 500 рублей за килограмм.