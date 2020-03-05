Лувр снова открыт для посещения

Руководство музея уведомило о его открытии коротким сообщением в твиттере.
«Среда, 4 марта, Лувр открыт», — написано в аккаунте музея.
Mercredi 4 mars : le musée du #Louvre est ouvert.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 4, 2020
Wednesday March, 4: the #Louvre is open. pic.twitter.com/nY1vTjTB9P
Лувр не открылся для посетителей в воскресенье после совещания сотрудников, посвященного распространению коронавируса. Музей также не работал в понедельник и во вторник, когда в Лувре был плановый выходной.
В среду после нового совещания было принято решение открыть музей для посещения. Он заработал во второй половине дня 4 марта.
Власти государств, где обнаружены заболевшие COVID-19, ограничивают или полностью запрещают посещения популярных у горожан и туристов мест. В настоящее время по всему миру закрыты десятки достопримечательностей и популярных туристических объектов.
По данным на 5 марта, во Франции было зафиксировано 285 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода. 12 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.