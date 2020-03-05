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Китайский коронавирус 2020

Лувр снова открыт для посещения

05 марта 2020
Лувр
Фото: Pixabay
Музей заработал во второй половине дня в среду.

Руководство музея уведомило о его открытии коротким сообщением в твиттере.

«Среда, 4 марта, Лувр открыт», — написано в аккаунте музея.

Лувр не открылся для посетителей в воскресенье после совещания сотрудников, посвященного распространению коронавируса. Музей также не работал в понедельник и во вторник, когда в Лувре был плановый выходной.

В среду после нового совещания было принято решение открыть музей для посещения. Он заработал во второй половине дня 4 марта.

Власти государств, где обнаружены заболевшие COVID-19, ограничивают или полностью запрещают посещения популярных у горожан и туристов мест. В настоящее время по всему миру закрыты десятки достопримечательностей и популярных туристических объектов.

По данным на 5 марта, во Франции было зафиксировано 285 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода. 12 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.