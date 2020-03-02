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Китайский коронавирус 2020

Лувр закрылся на неопределенный срок

02 марта 2020
Лувр, Pixabay
Фото: Pixabay
Лувр
Фото: joanne clifford / flickr.com
Лувр, Pixabay
Фото: Pixabay
Всё из-за коронавируса.

Парижский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открыл свои двери для посетителей. Сотрудники музея сообщили в твиттере, что проводят совещание из-за ситуации с коронавирусом. Позднее в этот же день было объявлено, что музей пока закрыт.

«Мы приносим извинения за неудобства и будем держать вас в курсе событий», – говорится в сообщении музея в твиттере.

В понедельник сотрудники музея проведут еще одну встречу с Комитетом по вопросам здоровья, безопасности и условий труда.

Ранее французские власти сообщили о временном запрете на собрания численностью более 5 тысяч человек. В стране были закрыты школы и отменены религиозные службы в наиболее пострадавших от коронавируса зонах. В воскресенье в Париже должен был состояться полумарафон, но он также был отменен.

Во Франции было зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом. Это шестой показатель в мире после Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии.

О первых случаях заражения коронавирусом в воскресенье заявили Катар, Эквадор, Люксембург и Ирландия. По официальным данным, болезнь затронула 69 стран.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 89 074 человека, из которых 3 048 скончались, а 45 110 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.