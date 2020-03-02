Лувр закрылся на неопределенный срок

Парижский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открыл свои двери для посетителей. Сотрудники музея сообщили в твиттере, что проводят совещание из-за ситуации с коронавирусом. Позднее в этот же день было объявлено, что музей пока закрыт.
«Мы приносим извинения за неудобства и будем держать вас в курсе событий», – говорится в сообщении музея в твиттере.
The Louvre Museum cannot open today, Sunday March 1st.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020
We invite you to write to Assistance-billetterie@louvre.fr for a refund for any entrance tickets for today.
We apologize for any inconvenience and will keep you informed of developments. pic.twitter.com/kRbaUtbKg0
В понедельник сотрудники музея проведут еще одну встречу с Комитетом по вопросам здоровья, безопасности и условий труда.
Ранее французские власти сообщили о временном запрете на собрания численностью более 5 тысяч человек. В стране были закрыты школы и отменены религиозные службы в наиболее пострадавших от коронавируса зонах. В воскресенье в Париже должен был состояться полумарафон, но он также был отменен.
Во Франции было зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом. Это шестой показатель в мире после Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Японии.
О первых случаях заражения коронавирусом в воскресенье заявили Катар, Эквадор, Люксембург и Ирландия. По официальным данным, болезнь затронула 69 стран.
По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 89 074 человека, из которых 3 048 скончались, а 45 110 излечились и были выписаны из медицинских учреждений.