Масочный режим в Москве может продлиться до февраля 2021 года

Мэр столицы также пообещал, что после пандемии все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. «В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что, по предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета.

По официальным данным, за последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов, выздоровели 8 666 человек.

Всего в России на 4 июня выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.