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Китайский коронавирус 2020

Масочный режим в Москве может продлиться до февраля 2021 года

Михаил Сысоев
04 июня 2020
Сергей Собянин
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры не будут сняты до появления вакцины.

Сергей Собянин в интервью ТАСС отметил, что при принятии ограничительных мер при пандемии приходится ориентироваться не только на мнение специалистов, но и на интуицию. По его мнению, Москва сможет полностью вернуться к привычному образу жизни примерно через год.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — Сергей Собянин.

Мэр столицы также пообещал, что после пандемии все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. «В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что, по предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета.

По официальным данным, за последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов, выздоровели 8 666 человек.

Всего в России на 4 июня выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

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