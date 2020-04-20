Миллион доз вакцины к сентябрю, обвинения Китая в сокрытии информации и другие новости о коронавирусе

Концентрация одного из основных загрязнителей воздуха в Москве — диоксида азота — снизилась в 1,5 раза в период введенных ограничений в связи с COVID-19, сообщил Дмитрий Чубаров, руководитель группы моделирования российской компании «СитиЭйр».

«Спутниковые снимки с восстановленными приземными концентрациями показывают следующее: оценивая данные за две недели до режима ограничений на передвижения и после его начала, можно увидеть, что максимальные концентрации NO2 по городу упали примерно в 1,5 раза. Это, конечно, данные не по всем веществам и за ограниченный период, но разница показательна», — рассказал Чубаров.

Эксперт отметил, что делать вывод о долгосрочном распределении загрязнения воздуха в столице нельзя, так как ученые сравнивали два краткосрочных периода по 12 дней.

«На таком отрезке слишком велико влияние погоды, количества качественных снимков и других случайных факторов. Самое главное, что он показывает, — это максимальную разницу в снижении загрязнения. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но факт остается фактом: как только стало меньше автотранспорта в городе, концентрации связанного с ним загрязнителя воздуха заметно упали», — пояснил Чубаров.