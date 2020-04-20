Миллион доз вакцины к сентябрю, обвинения Китая в сокрытии информации и другие новости о коронавирусе
По данным на 20 апреля, в мире выявлено 2 417 654 случая коронавирусной инфекции и 165 416 летальных исходов. Выздоровело 631 735 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 4 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Зафиксировано 44 летальных исхода, полностью выздоровели 155 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в Москве (2 026), Московской области (578), Нижегородской области (113), Санкт-Петербурге (86) и Ростовской области (60).
Всего в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3 446 человек. Россия занимает 10-е место в списке стран с наибольшим количеством заразившихся.
Райффайзенбанк составил рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. На первом месте оказалась Москва. Следом идут Санкт-петербург, Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь.
В Москве в полтора раза упало содержание диоксида азота в воздухе https://t.co/rb1Fv3RcbJ pic.twitter.com/S4kWmJQ9bb— Здоровье и медицина (@health_mailru) April 20, 2020
Концентрация одного из основных загрязнителей воздуха в Москве — диоксида азота — снизилась в 1,5 раза в период введенных ограничений в связи с COVID-19, сообщил Дмитрий Чубаров, руководитель группы моделирования российской компании «СитиЭйр».
«Спутниковые снимки с восстановленными приземными концентрациями показывают следующее: оценивая данные за две недели до режима ограничений на передвижения и после его начала, можно увидеть, что максимальные концентрации NO2 по городу упали примерно в 1,5 раза. Это, конечно, данные не по всем веществам и за ограниченный период, но разница показательна», — рассказал Чубаров.
Эксперт отметил, что делать вывод о долгосрочном распределении загрязнения воздуха в столице нельзя, так как ученые сравнивали два краткосрочных периода по 12 дней.
«На таком отрезке слишком велико влияние погоды, количества качественных снимков и других случайных факторов. Самое главное, что он показывает, — это максимальную разницу в снижении загрязнения. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но факт остается фактом: как только стало меньше автотранспорта в городе, концентрации связанного с ним загрязнителя воздуха заметно упали», — пояснил Чубаров.
Коронавирус в мире
Президент Бразилии Жаир Болсонару вместе со своими сторонниками вышел в воскресенье вечером на митинг в столице страны, посвященный ежегодному празднованию Дня бразильской армии.
На видео, размещённом на странице Болсонару в Facebook, видно, как президент приезжает на площадь, где уже толпятся участники митинга. При этом сам президент не подходит к людям слишком близко и здоровается с ними издалека.
Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и оказание услуг в штатах для борьбы с распространением COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.
Президент Чехии Милош Земан предложил оставить границы страны закрытыми на один год.
Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Министр иностранных дел страны Марис Пейн заявила, что Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса. Она отметила, что вопросы, связанные с коронавирусом, являются поводом для проведения независимого расследования.
Ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о COVID-19.
Foreign Affairs Minister Marise Payne wants an independent review on how China dealt with COVID-19 which looks at how the virus started and how open the communist state was with information. https://t.co/JJzL3w45OG— H24 News Australia (@h24news_au) April 19, 2020
Совет верховных богословов — улемов — Саудовской Аравии призвал верующих проводить молитвы дома и избегать скопления людей во время месяца мусульманского поста Рамадана, который в должен начаться 24 апреля.
По данным саудовского минздрава на понедельник, число зараженных коронавирусом за сутки снова превысило тысячу человек и за все время с начала вспышки заболевания составило 9 362. Число умерших достигло почти 100 человек, 1 398 человек излечились.
В большинстве городов и провинций королевства действует круглосуточный комендантский час. Все мусульманские святыни закрыты для отправления религиозных обрядов.
#SaudiArabia’s religious authorities are urging Muslims around the world to pray at home during #Ramadan if they reside in countries that have imposed lockdowns or curfew to curb the #COVID_19 #coronavirus pandemic.https://t.co/w1KTFa8iBF— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 19, 2020
На следующей неделе Великобритания начнет производство вакцины от SARS-CoV-2, которая еще не прошла клинические исследования. Об этом рассказал директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.
По словам ученого, цель такого шага — произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, если она докажет свою эффективность. Шансы на то, что новая вакцина окажется успешной, ученый оценивает примерно в 80%.
Вакцину, получившая название ChAdOx1 nCoV-19, создали на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.
Исследования о коронавирусе
Перенесенный в тяжелой форме коронавирус способен поражать кровь человека, атакуя гемоглобин в эритроцитах. Об этом свидетельствуют данные исследования итальянских ученых из Университета Вероны.
По данным ученых, это значит, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть бесполезны для лечения пневмонии при тяжелом течении коронавирусной инфекции, поскольку уровень гемоглобина у таких пациентов существенно снижен. В этой связи для оценки клинической картины исследователи предлагают в первую очередь проверять у пациентов с коронавирусом значения гемоглобина. Если его мало, то это может расцениваться как тревожный симптом, указывающий на прогрессирование вируса.
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил об отсутствии каких-либо доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция никак не могла «выйти» из института, где он работает. Чжимин пояснил, что там строгая система управления, а также регламент проведения исследований.
Специалисты Национальных институтов здоровья США подтвердили возможность эффективной стерилизации медицинских масок с сохранением их функциональности для повторного использования по меньшей мере три раза подряд.
Всего были испробованы четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они показали свою эффективность против вируса.
Тем не менее, спирт исследователи не рекомендовали, поскольку он одновременно разрушает сам материал, из которого сделана маска. В результате после двух обработок респиратор оказывается непригоден для нормального использования. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух портят материал после трех обработок, так что фактически маску удается использовать только два раза.
Пары перекиси водорода оказались самым эффективным методом стерилизации: после трех обработок маска оставалась пригодна для нормального использования. К тому же при таком способе маска дезинфицируется всего за 10 минут, тогда как в случае использования ультрафиолетового излучения или сухого горячего воздуха на обработку уходит по меньшей мере час.