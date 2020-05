Миллион выздоровевших во всем мире, COVID-19 у премьер-министра РФ и другие новости о коронавирусе

Глава правительства России Михаил Мишустин оказался в числе зараженных и временно передал свои полномочия вице-премеьру.

По данным на 1 мая, в мире зафиксировано 3 313 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 234 179 летальных исходов. Выздоровели 1 047 263 человека.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, выздоровел 1 601 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 561), Московской области (797), Санкт-Петербурге (349), Свердловской области (232), Нижегородской области (179), Республике Дагестан (164), Каружской области (121), Ставропольском крае (89), Брянской области (88), Мурманской области (86), Ростовской области (83) и Тульской области (82). Всего в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек. Глава российского правительства Михаил Мишустин 30 апреля объявил, что у него обнаружен коронавирус и временно передал свои полномочия вице-премьеру Андрею Белоусову. Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Сам премьер-министр призвал российских граждан соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников.

«Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — Михаил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около половины тяжелобольных COVID-19, попавших в том числе в реанимацию, получили по две отрицательных пробы на коронавирус. Так он ответил на вопрос, можно ли разрешить снять режим самоизоляции для тех, у кого было два отрицательных теста. Столичный градоначальник рекомендовал москвичам носить защитные маски и перчатки в метро, чтобы избежать заражения коронавирусом. По его словам, Москва по-прежнему не вышла на пик заболеваемости COVID-19.

«Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, в лучшем случае мы прошли четверть этого пути. Впереди еще сложные, большие испытания. И я обращаюсь, пользуясь случаем, к москвичам. Давайте все-таки побережем себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть», — Сергей Собянин.

Кроме того, мэр рассказал, что в настоящее время ведется поиск подходящих помещений для размещения временных госпиталей. Среди возможных точек — большие торговые центры, спортивные комплексы и ВДНХ. Собянин отметил, что это делается с прицелом на две, три, четыре недели вперед». Также мэр заявил, что ограничения, связанные с распространением инфекции, можно будет снимать в том случае, если эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться.

«Заболеваемость не должна расти — она должна снижаться, а сама система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что по прошествии праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Но если нет — значит нет. Это не от нас зависит», — Сергей Собянин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом этапе снятия ограничений режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Она заявила, что в течение эпидемического процесса есть изменения, вселяющие надежды, стране удалось избежать взрывного роста количества заболевших.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми», — Анна Попова.

В Санкт-Петербурге у больниц появились контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса. В Комитете здравоохранения 30 апреля подтвердили, что их в городе уже восемь штук. Тем не менее, в ведомстве отметили, что большинство этих установок пока не используется, поскольку в моргах и патологоанатомических отделениях имеется достаточное количество мест.

Коронавирус в мире

Китай не дал согласие на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию относительно возникновения коронавируса COVID-19, заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа. По словам представителя ВОЗ, организация также не получила доступа к записям двух уханьских лабораторий, исследующих вирусы.

«Мы знаем, что ведется национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Выявить источники происхождения вируса очень важно. <...> Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного», — Голден Галеа.

В китайском городе Ханчжоу дети приходят в школы в необычных головных уборах, которые помогают им соблюдать дистанцию. Ученики начальной школы вышли на занятия впервые с начала пандемии, однако они должны соблюдать меры предосторожности и держаться на безопасной дистанции друг от друга. Не приближаться к другим ближе чем на метр им помогают самодельные шляпы. Ученикам запрещен любой физический контакт с другими людьми, также они обязаны носить маски, а сотрудники школы регулярно измеряют температуру учеников.

Alunos chineses da cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, usam chapéus de 1m de largura, após a reabertura da escola.



O objetivo é para manter uma distância segura entre eles durante a pandemia da Covid-19,



Vídeo filmado em 26 de abril. pic.twitter.com/fyYSO0w87q — Eliseu Pereira (@eliseupereiraa) April 28, 2020

В центральном парке шведского Лунда разбросали тонну куриного помета, чтобы местные жители не пришли туда на празднования Вальпургиевой ночи. Мэр города Филипп Сандберг отметил, что запах от помета, вероятно, распространится и за пределы парка, но он не считает это проблемой: «Главная задача– не допустить людей в парк». В странах Северной и Западной Европы отмечают приход весны в ночь на 1 мая. В Швеции на традиционные гуляния приходят десятки тысяч человек.

«В парке обычно собираются 30 тысяч человек, но из-за Covid-19 это немыслимо. Мы не хотим, чтобы Лунд стал эпицентром распространения болезни», — Филипп Сандберг.

In order to fend off would-be revelers, the university town of Lund in Sweden began spreading chicken droppings in its central park https://t.co/SZDBUUnLpT pic.twitter.com/YsTYtyL91f — Reuters (@Reuters) April 30, 2020

В США заявили о возможности создать сотни миллионов доз вакцин против COVID-19 к 2021 году. Об этом рассказал ведущий инфекционист страны Энтони Фаучи. Он отметил, что готовность вакцины к началу следующего года зависит от результата ее клинических испытаний. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

«Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что вакцина будет безопасна и эффективна. Я думаю, это выполнимо в случае, если все сложится», — Энтони Фаучи.

30 апреля британскому ветерану Второй мировой войны Томасу Муру исполнилось сто лет. Мур стал национальным героем, когда решил в честь своего юбилея совершить сто кругов по саду с помощью ходунков — ветеран ходит с трудом после перелома ноги. Изначально Мур планировал собрать с помощью такой акции несколько тысяч фунтов для врачей, но благодаря общественному интересу ему пожертвовали более 30 миллионов. С днем рождения Тома Мура поздравил лично премьер-министр Борис Джонсон, который в своих выступлениях приводил ветерана в пример. В честь дня рождения над домом Томаса Мура совершили почетный пролет самолеты времен Второй мировой «Спитфайр» и «Харрикейн», а ему самому присвоили почетное звание полковника. Кроме того, Мур получил около 125 тысяч открыток с поздравлениями. Открытки едва умещаются в спортзале местной школы. Сам экс-капитан поблагодарил всех, кто поздравил его со столетием.

«Мои ноги, может, и устали, но мой мозг работает по полной программе, и я надеюсь скоро вернуться с другими идеями о том, как помочь людям. Пожалуйста, помните, что завтра будет хороший день. С искренней благодарностью, капитан Том Мур».

Amazing! Captain Tom Moore receives enough birthday cards to fill a school hall https://t.co/mkXyyenRS6 via @MailOnline — Susanna Reid (@susannareid100) April 27, 2020

В Турции определись с графиком выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса. Возвращение к нормальной жизни планируется в 4 этапа. Оживление туристической деятельности запланировано на втором этапе, который продлится три месяца. Первый этап начнется уже 4 мая: на этой стадии при соблюдении определенных ограничений заработают рынки, парикмахерские и торговые центры. На втором этапе, который стартует 27 мая и продлится до 31 августа, запланировано постепенное снятие ограничений на междугородние и международные поездки, открытие отелей. Так, после окончания месяца Рамадан сначала планируется открыть транспортное сообщение внутри страны, перезапустить внутренний туризм. Третий этап начинается с 1 сентября и продолжится до конца года. В этот период откроются школы, и все секторы экономики, включая туризм, будут работать без всяких ограничений. Четвертый этап начнется 1 января 2021 года и на этой стадии турецкие власти ожидают появление вакцины против коронавируса и рассчитывают на доступность этого препарата. Если вирус к этому времени исчезнет или вакцина появится раньше, то потребность в 4 этапе вообще отпадет.

Исследования о коронавирусе

Исследователи из Western и Suncor объединились, чтобы использовать водоросли как способ производства наборов серологических тестов для COVID-19. Исследователи используют водоросли в качестве производственной фабрики, чтобы производить необходимые белки для идентификации антител к COVID-19 у кого-то, кто ранее был заражен этой болезнью. Одним из сдерживающих факторов при разработке крупномасштабного серологического тестирования является способность производить значительные количества вирусных белков на рентабельной основе. Текущие тесты основаны на белках, сделанных в реагентах, таких как клетки насекомых или млекопитающих, которые дороги и трудны в масштабировании. Водоросли дешевы в выращивании и могут быть легко переделаны для производства вирусных белков. Финансирование позволило команде значительно ускорить производственный процесс, и через пару месяцев на рынке ожидаются тестовые наборы.

Ученые из Университета Пердью в США создали модель распространения вируса в самолете, показав, как один человек может заразить всех пассажиров. Исследование проводилось совместно с инженерами Boeing с целью определить оптимальную схему вентиляции на борту в условиях пандемии. При этом условным зараженным стал человек с вирусом SARS, однако специалисты отмечают, что модель актуальна и для других вирусных инфекций. Визуализация демонстрирует, что в замкнутом пространстве вирусные частицы не рассеиваются, а отталкиваются от внутренней стороны фюзеляжа и продолжают циркулировать в салоне воздушного судна. Ученые выяснили, что при пятичасовом полете на Boeing 767 риск заражения в секции из семи рядов составил один к трем. На борту Boeing 737 этот показатель равнялся одному к пяти.