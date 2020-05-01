Миллион выздоровевших во всем мире, COVID-19 у премьер-министра РФ и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 7 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов, выздоровел 1 601 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 561), Московской области (797), Санкт-Петербурге (349), Свердловской области (232), Нижегородской области (179), Республике Дагестан (164), Каружской области (121), Ставропольском крае (89), Брянской области (88), Мурманской области (86), Ростовской области (83) и Тульской области (82).

Всего в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Глава российского правительства Михаил Мишустин 30 апреля объявил, что у него обнаружен коронавирус и временно передал свои полномочия вице-премьеру Андрею Белоусову. Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Сам премьер-министр призвал российских граждан соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников.