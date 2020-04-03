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Китайский коронавирус 2020

Миллион заболевших в мире, круглосуточная работа крематориев и другие новости о коронавирусе

03 апреля 2020
Пик пандемии в большинстве стран еще не пройден.

Количество выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило миллион и составило 1 018 751; зафиксировано 53 258 летальных исходов, выздоровели 213 217 человек.

В США зафиксировано 1 169 смертельных случаев за сутки. Это самое высокое число смертей от коронавируса за 24 часа в одной стране. Предыдущий антирекорд принадлежал Италии: 27 марта в стране было зафиксировано 969 смертей. Крематории Нью-Йорка перешли на круглосуточный график, похоронные бюро не справляются с нагрузкой.

В России за сутки подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. Полностью выздоровели 46 человек.

Всего в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

В столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 923 случая коронавируса.

Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин.

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При этом, как сообщает столичный департамент природопользования, введение режима самоизоляции в Москве позволило в пять раз снизить количество загрязняющих веществ в воздухе.

По сравнению с прошедшими выходными днями максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, например, оксида углерода и диоксида серы — к 30 и 31 марта снизились в 5-5,5 раз. В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 — в 5,8 раз.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса. Особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям. Их необходимо мыть с мылом, а также обрабатывать антисептиком или хлоросодержащим раствором. Также нужно протирать выключатели салфеткой с антисептиком нужно после каждого использования, если в доме есть больной человек.

Кроме того, в Роспотребнадзоре обращают внимание на необходимость протирать с антисептиком ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику во время уборки дома. В ванной комнате с помощью бытовой химии и горячей воды нужно ежедневно обеззараживать смесители, раковины. Зубные щетки и расчески также рекомендуется обрабатывать с антисептиком.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич напомнил, что ношение медицинских масок не гарантирует здоровым людям защиту от коронавируса.

«Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от вируса. Она должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — Тарик Язаревич.

В США число поданных заявлений на получение пособия по безработице подскочило до исторически рекордного уровня — за минувшую неделю первичное ходатайство подали 6,65 миллиона американцев, сообщило министерство труда в Вашингтоне.

Показатель предыдущей недели (3,3 миллиона заявлений) уже превысил прежний рекорд 1982 года, когда количество первичных заявлений на пособие составило 695 тысяч. Экономисты Федеральной резервной системы прогнозируют, что безработица в США, которая еще недавно составляла 3,5%, в результате пандемии коронавируса подскочит до двузначного показателя.

Запрет на торговлю дикими животными в Китае может стать законом в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила представительница Всемирного общества охраны природы (WCS) Айли Канг, которая ведет переговоры с китайскими властями. Канг отмечает, что подобные меры существенно отличаются от запрета на торговлю дикими животными, который был введен во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, но снят после окончания вспышки болезни.

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса. Ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — соавтор исследования Андреа Гамботто.

В ходе экспериментов с лабораторными мышами удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса. Сейчас ученые надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

Новости о коронавирусе важны, но утомительны — развейтесь и посмотрите, сколько еды хомяк может унести за щеками!

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