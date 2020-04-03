Миллион заболевших в мире, круглосуточная работа крематориев и другие новости о коронавирусе
Количество выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило миллион и составило 1 018 751; зафиксировано 53 258 летальных исходов, выздоровели 213 217 человек.
В США зафиксировано 1 169 смертельных случаев за сутки. Это самое высокое число смертей от коронавируса за 24 часа в одной стране. Предыдущий антирекорд принадлежал Италии: 27 марта в стране было зафиксировано 969 смертей. Крематории Нью-Йорка перешли на круглосуточный график, похоронные бюро не справляются с нагрузкой.
Many funeral homes in New York and around the globe are in crisis as they try to meet surging demand amid the coronavirus pandemic. https://t.co/vU1hYJozKL— The Associated Press (@AP) April 3, 2020
В России за сутки подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. Полностью выздоровели 46 человек.
Всего в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.
В столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 923 случая коронавируса.
Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин.
При этом, как сообщает столичный департамент природопользования, введение режима самоизоляции в Москве позволило в пять раз снизить количество загрязняющих веществ в воздухе.
По сравнению с прошедшими выходными днями максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, например, оксида углерода и диоксида серы — к 30 и 31 марта снизились в 5-5,5 раз. В центре города средняя концентрация оксида углерода снизилась в три раза, а взвешенных частиц РМ10 — в 5,8 раз.
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса. Особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям. Их необходимо мыть с мылом, а также обрабатывать антисептиком или хлоросодержащим раствором. Также нужно протирать выключатели салфеткой с антисептиком нужно после каждого использования, если в доме есть больной человек.
Кроме того, в Роспотребнадзоре обращают внимание на необходимость протирать с антисептиком ручки шкафов, спинки стульев, столы и бытовую технику во время уборки дома. В ванной комнате с помощью бытовой химии и горячей воды нужно ежедневно обеззараживать смесители, раковины. Зубные щетки и расчески также рекомендуется обрабатывать с антисептиком.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич напомнил, что ношение медицинских масок не гарантирует здоровым людям защиту от коронавируса.
В США число поданных заявлений на получение пособия по безработице подскочило до исторически рекордного уровня — за минувшую неделю первичное ходатайство подали 6,65 миллиона американцев, сообщило министерство труда в Вашингтоне.
Показатель предыдущей недели (3,3 миллиона заявлений) уже превысил прежний рекорд 1982 года, когда количество первичных заявлений на пособие составило 695 тысяч. Экономисты Федеральной резервной системы прогнозируют, что безработица в США, которая еще недавно составляла 3,5%, в результате пандемии коронавируса подскочит до двузначного показателя.
Запрет на торговлю дикими животными в Китае может стать законом в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила представительница Всемирного общества охраны природы (WCS) Айли Канг, которая ведет переговоры с китайскими властями. Канг отмечает, что подобные меры существенно отличаются от запрета на торговлю дикими животными, который был введен во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, но снят после окончания вспышки болезни.
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса. Ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
В ходе экспериментов с лабораторными мышами удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса. Сейчас ученые надеются получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.
Новости о коронавирусе важны, но утомительны — развейтесь и посмотрите, сколько еды хомяк может унести за щеками!