Миллион заболевших в мире, круглосуточная работа крематориев и другие новости о коронавирусе

В России за сутки подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. Полностью выздоровели 46 человек.

Всего в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

В столице подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 923 случая коронавируса.

Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин.