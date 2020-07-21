Минобороны России заявило, что вакцина от коронавируса готова

Испытания вакцины проводились Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестах на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 20 июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что испытания прошли успешно.
Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовое производство вакцины планируется начать в августе.
Ранее начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС, полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил, что высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.
По данным на 20 июля в мире выявлено 14 876 100 случаев коронавирусной инфекции и 614 596 летальных исходов. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19 после США, Бразилии и Индии.