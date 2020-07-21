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Коронавирус 2020

Минобороны России заявило, что вакцина от коронавируса готова

National Geographic Россия
21 июля 2020
Шприц
Фото: pikist.com
Клинические испытания вакцины завершены.

Испытания вакцины проводились Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестах на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 20 июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что испытания прошли успешно. 

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», — Руслан Цаликов.

Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовое производство вакцины планируется начать в августе.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС, полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил, что высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

По данным на 20 июля в мире выявлено 14 876 100 случаев коронавирусной инфекции и 614 596 летальных исходов. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19 после США, Бразилии и Индии. 

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