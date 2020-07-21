Минобороны России заявило, что вакцина от коронавируса готова

Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовое производство вакцины планируется начать в августе.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС, полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил, что высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

По данным на 20 июля в мире выявлено 14 876 100 случаев коронавирусной инфекции и 614 596 летальных исходов. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19 после США, Бразилии и Индии.