Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

Первый в России препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 — «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар» — получил одобрение Министерства здравоохранения. Эта информация отмечена в госреестре лекарственных средств.
«Торговое наименование препарата — „Авифавир“. Международное непатентованное/группировочное/химическое наименование — Фавипиравир», — говорится в реестре.
Как отмечают в РФПИ, «Авифавир» показал высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний. в настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования препарата, одобренный министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов.
«Авифавир» не поступит в свободную продажу в аптеках. Лекарство может применяться только в госпиталях под наблюдением врача. Кроме того, препарат категорически запрещен к применению беременными женщинами и в период планирования семьи, отметили в РФПИ.
В 2014 году фавипиравир был одобрен в Японии в качестве препарата против пандемии гриппа. В марте 2020 года препарат был одобрен в качестве лечения пациентов с COVID-19 в Японии и Китае.
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода, выздоровели 3 994 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.
В мире есть и хорошие новости — посмотрите на слоновью вечеринку в бассейне!