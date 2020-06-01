Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

«Авифавир» не поступит в свободную продажу в аптеках. Лекарство может применяться только в госпиталях под наблюдением врача. Кроме того, препарат категорически запрещен к применению беременными женщинами и в период планирования семьи, отметили в РФПИ.

В 2014 году фавипиравир был одобрен в Японии в качестве препарата против пандемии гриппа. В марте 2020 года препарат был одобрен в качестве лечения пациентов с COVID-19 в Японии и Китае.

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода, выздоровели 3 994 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.

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