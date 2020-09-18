Минздрав разрешил применять фавипиравир от COVID-19 вне больниц

Минздрав разрешил применение на дому препаратов на основе фавипиравира для лечения от коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения внесены в регистрационные удостоверения препаратов. Ранее препараты могли применяться исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Всего в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Ранее из рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрав исключил два препарата, которые не показали свою эффективность. Речь идет о препаратах лопинавир и ритонавир.

Первый препарат на основе фавипиравир Минздрав зарегистрировал в конце мая 2020 года по ускоренной процедуре — до завершения клинических исследований. В Минздраве утверждают, что он «показал свою эффективность».

Фавипиравир был разработан в США, но зарегистрирован в Японии. В мае клинические испытания в японских клиниках и лабораториях показали, что препарат не обладает существенной эффективностью в борьбе c COVID-19, и поэтому попытки зарегистрировать его для лечения коронавирусной инфекции не были успешными.

Ранее было доказано, что фавипиравир токсичен для беременных и может вызвать уродства и смерть плода.

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