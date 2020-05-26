Мир находится в середине первой волны пандемии и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, выздоровел 12 331 человек.

Всего в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.

Научный центр вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

По его словам, до этого времени планируется получить результаты тестов на животных и дождаться разрешения на клинические исследования от Минздрава. Перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму.

В России над созданием вакцины от коронавируса также трудятся ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.