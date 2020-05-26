Мир находится в середине первой волны пандемии и другие новости о коронавирусе
По данным на 26 мая, в мире зафиксировано 5 603 355 случаев коронавирусной инфекции и 350 041 летальный исход. Выздоровели 2 383 703 человека.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, выздоровел 12 331 человек.
Всего в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.
Научный центр вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
По его словам, до этого времени планируется получить результаты тестов на животных и дождаться разрешения на клинические исследования от Минздрава. Перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму.
В России над созданием вакцины от коронавируса также трудятся ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Об этом сообщил на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. К этой дате будут опубликованы соответствующие рекомендации, которые подготовят Роспотребнадзор и Ростуризм.
Страдающие аутоиммунными заболеваниями жители города Стрежевой начали жаловаться на нехватку препарата «Плаквенил» (торговая марка для противомалярийного средства гидроксихлорохина), сообщила уполномоченная по правам человека в Томской области Елена Карташова. «Плаквенил» пробуют применять для лечения коронавирусной инфекции.
По словам омбудсмена, она получила такое письмо от жительницы города, которую предупредили что этого препарата в аптеке осталось на две недели. Люди готовы были купить лекарство за свои деньги, но его не было в наличии, добавила Карташова.
Коронавирус в мире
Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что мир находится в середине первой волны пандемии. Он пояснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.
Райан отметил, что может произойти внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев еще не означает, что эта тенденция будет постоянной.
Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
По данным испанского минздрава, официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено на 1 918 — с 28 572 до 26 834 человек. Кроме того, на 372 снижено общее число случаев заболевания COVID-19 — с 235 772 до 235 400.
Глава координационного центра по предупреждению о вреде для здоровья и чрезвычайным ситуациям минздрава Испании Фернандо Симон уточнил, что из статистки исключаются неподтвержденные и повторяющиеся данные об умерших, отметив, что «такое бывает при всех эпидемиях».
Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от различных патогенов и от коронавирусов в частности, сообщает The Guardian. В Европейской комиссии реализацию этого плана аргументировали тем, что эти вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения возможных вспышек заболевания, однако эта идея не нашла поддержки в фармацевтических компаниях.
Издание отмечает, что из-за неготовности к пандемии коронавируса в адрес фармацевтической промышленности в последнее время звучат обвинения в том, что этой отрасли не удалось вывести борьбу с инфекционными заболеваниями в приоритет, поскольку это менее прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.
Exclusive: big pharma rejected EU plan to fast-track vaccines in 2017 https://t.co/OdlYbqYLXK— The Guardian (@guardian) May 25, 2020
Власти китайского города Ухань за 10 дней провели свыше 6,5 миллиона тестов в рамках массового скрининга населения города на наличие коронавирусной инфекции.
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.
Сообщается, что в период с 14 мая по 23 мая в городе с населением около 10 миллионов человек в общей сложности провели 6 774 093 теста на COVID-19. Рекордное количество тестов за один день было сделано 22 мая — свыше 1,47 миллиона.
Исследования о коронавирусе
Во Всемирной организации здравоохранения временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин при лечении COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Проанализировав данные 96 тысяч пациентов из 671 больницы по всему миру, ученые пришли к выводу, что хлорохин и его производное, гидроксилорохин, потенциально опасен тем, что может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена.
Всемирная организация здравоохранения и раньше предостерегала от использования препарата кроме как в клинических испытаниях, а сейчас и вовсе временно их приостановила до тех пор, пока отвечающая за безопасность препаратов исполнительная группа не изучит все доступные на данный момент материалы. При этом, добавляют в ВОЗ, хлорохин и гидроксихлорохин по-прежнему безопасны для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний.
Другое потенциальное лекарство от COVID-19 — ремдесивир — все еще используется в клинических испытаниях. Группа ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний опубликовала новые данные об использовании препарата.
Исследователи провели эксперимент с участием более тысячи человек с COVID-19. Одной группе добровольцев давали плацебо, другой в течение десяти дней внутривенно вводили ремдесивир. В первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, тогда как во втором — чуть более 7%. Тяжелые осложнения были у 114 из 541 пациентов, получавших ремдесивир, и у 141 из 522 в группе с плацебо. Кроме того, как показали результаты исследования, препарат сократил время выздоровления больных COVID-19 в среднем на четыре дня.
Ученые подчеркивают, что их работа носила предварительный характер и для получения однозначных выводов нуждается в дальнейшей доработке. Они добавили, что результаты находятся чуть ниже порога статистической достоверности.
В Швеции врачи предложили лечить стволовыми клетками повреждения легочной ткани, которые являются основным видом осложнений при заражении коронавирусом. Стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом. Чрезмерная воспалительная реакция организма нарушает газообмен.
Ученые из Швеции нашли способ предотвращать это состояние. Он заключается в применении мезенхимальных стромальных клеток для лечения ОРДС. Эти клетки способны управлять работой иммунной системы.