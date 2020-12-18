Moderna уничтожила 400 000 доз вакцины от COVID-19

Как отмечает представитель Moderna Рэй Джордан, этот сбой не помешает компании достичь запланированного результата в производстве 20 миллионов доз вакцины в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года.

При разработке вакцины Moderna впервые применили технологию матричной РНК. Ее суть в том, чтобы побуждать организм человека вырабатывать белки, сходные с белками вируса и вызывающие иммунный ответ. Эта же технология была использована при производстве вакцины Pfizer Inc.-BioNTech SE.

Вакцина mRNA-1273 компании Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в ходе заключительной стадии тестов.

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США проголосовал за то, чтобы одобрить применение вакцины.