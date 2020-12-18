Moderna уничтожила 400 000 доз вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства, сообщил советник правительства США Монсеф Слауи.
По словам Слауи, 400 тысяч доз, которые еще не были помещены во флаконы, являлись частью более крупной партии вакцины объемом 1,4 миллиона доз. Слауи, который был руководителем фармацевтической отрасли, отмечает, что проблема фильтрации — лишь один из многих примеров того, как компании должны контролировать свои производственные линии и решать проблемы в режиме реального времени. Чиновник заявил, что подобных проблем вполне следовало ожидать при реализации столь сложного производственного процесса.
Как отмечает представитель Moderna Рэй Джордан, этот сбой не помешает компании достичь запланированного результата в производстве 20 миллионов доз вакцины в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года.
При разработке вакцины Moderna впервые применили технологию матричной РНК. Ее суть в том, чтобы побуждать организм человека вырабатывать белки, сходные с белками вируса и вызывающие иммунный ответ. Эта же технология была использована при производстве вакцины Pfizer Inc.-BioNTech SE.
Вакцина mRNA-1273 компании Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в ходе заключительной стадии тестов.
Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США проголосовал за то, чтобы одобрить применение вакцины.