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Москва вводит обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

07 мая 2020
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Фото: Carlos Octavio Uranga / flickr.com
Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, масочный режим вводится с 12 мая.

Собянин пояснил, что новые меры вводятся в связи с возобновлением работы строительными и промышленными предприятиями с 12 мая.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска — всё это остается в силе», — Сергей Собянин.

Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей, штрафовать будут по городскому кодексу об административных правонарушениях. По его словам, носить маски нужно будет непосредственно в транспорте, перед посадкой маска не обязательна.

На прошлой неделе руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов объявил о том, что пассажиры смогут приобрести медицинские маски в метро. На этой неделе продажи начались на нескольких станциях. Маски и перчатки загружают в вендинговые автоматы.

В департаменте транспорта Москвы во вторник назвали цены: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 25 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей.

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