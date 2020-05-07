Москва вводит обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей, штрафовать будут по городскому кодексу об административных правонарушениях. По его словам, носить маски нужно будет непосредственно в транспорте, перед посадкой маска не обязательна.

На прошлой неделе руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов объявил о том, что пассажиры смогут приобрести медицинские маски в метро. На этой неделе продажи начались на нескольких станциях. Маски и перчатки загружают в вендинговые автоматы.

В департаменте транспорта Москвы во вторник назвали цены: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 25 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей.