Мутация SARS-CoV-2, первый зараженный с двумя штаммами, домашнее лечение и другие новости о коронавирусе

По данным на 25 марта, в мире выявлено 426 836 случаев заражения COVID-19, 19 050 человек скончались, 106 408 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за прошедшие сутки в России было выявлено 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 658 человек в 55 регионах. Выздоровели 29 человек, под наблюдением остаются более 112 000 человек.

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Тем, у кого нет серьезных симптомов, предписана самоизоляция. В случае обострения COVID-19 предлагается вызывать врача.

Столичные власти поручили госпитализировать с коронавирусом: