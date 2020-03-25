Мутация SARS-CoV-2, первый зараженный с двумя штаммами, домашнее лечение и другие новости о коронавирусе
По данным на 25 марта, в мире выявлено 426 836 случаев заражения COVID-19, 19 050 человек скончались, 106 408 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за прошедшие сутки в России было выявлено 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 658 человек в 55 регионах. Выздоровели 29 человек, под наблюдением остаются более 112 000 человек.
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома. Тем, у кого нет серьезных симптомов, предписана самоизоляция. В случае обострения COVID-19 предлагается вызывать врача.
Столичные власти поручили госпитализировать с коронавирусом:
- лиц старше 65 лет;
- беременных;
- пациентов с хронической сердечной недостаточностью;
- пациентов с сахарным диабетом;
- пациентов с бронхиальной астмой;
- пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, в какую сумму обходится бюджету лечение заразившихся коронавирусом в стационаре. По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч. Елин отметил, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить придется более пяти миллионов рублей.
Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко рассказал, что в учреждении на данный момент находятся 380 пациентов, у 104 из них диагностирована коронавирусная инфекция. Также он призвал быть готовыми к тяжелому сценарию развития эпидемии.
Тем временем в Сингапуре разработали тест, позволяющий выявить COVID-19 за 5-10 минут. В лаборатории ожидают, что получат разрешение в течение месяца, однако надежды на появление его в России пока нет — ранее мы уже писали, что главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова опровергла всякую возможность для приобретения экспресс-тестов в аптеках и проведение теста дома. По ее словам, выявлением коронавирусной инфекции в РФ будут заниматься только специализированные лаборатории.
Во вторник стало известно, что Индия с населением около 1,3 миллиарда человек вводит общенациональный карантин на 21 день. Премьер-министр страны Нарендра Моди призвал граждан оставаться дома и сократить до минимума все социальные контакты. Он также попросил правительства штатов обеспечить надлежащее соблюдение законов и правил. Моди также объявил, что власти страны намерены выделить около $2 млрд на борьбу с коронавирусом и намерены улучшить медицинскую инфраструктуру в Индии. По официальным данным, в стране заразили 562 человека, зафиксировано 10 летальных исходов.
In #India the best method is used to send home idiots who bypass the #coronavirus quarantine...😁👍👍👍👍😁 #COVID19 pic.twitter.com/QQc7jV6Nt3— Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) March 24, 2020
Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% — около $252 млрд — по сравнению с показателями 2019 года. Об этом говорится в заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Такой прогноз там предложили при условии, что жесткие ограничения на перевозки продлятся три месяца, а затем начнется экономический рост. Ассоциация также считает, что общий пассажиропоток в этом году сократится на 38% по сравнению с 2019 годом.
Исландия стала первой страной, где на COVID-19 проверили значительную часть населения — 1%, или 3 787 человек из 364 тысяч. При этом, ученые проверяли не только пациентов с симптомами, но и просто людей с улицы. В рамках исследования медики выявили 218 случаев заболевания среди граждан — около 7% от количества тестирований. При этом около половины людей вообще не имели никаких симптомов, еще 20% имели симптомы, похожие на легкую простуду.
Кроме того, ученые выявили инфицированного человека, у которого оказалось сразу два штамма коронавируса. По словам главы биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона, второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышку которого впервые зафиксировали в китайском городе Ухань. Он может быть более заразным и опасным, чем изначальный вариант, появившийся в Ухане. Стефанссон отметил, что ранее подобных случаев двойного заражения в мире выявлено не было.