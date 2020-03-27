На улицы Нью-Йорка вывезли авторефрижераторы для тел погибших от коронавируса: фото и видео

В США на данный момент больше зафиксированных случаев коронавирусной инфекции, чем в любой другой стране. По данным на утро 27 марта, в США:

85 840 заражений;

1 297 смертей;

753 выздоровевших.

Общая ситуация в мире следующая:

543 483 заражений;

24 423 смертей;

125 875 выздоровевших.

Таким образом, количество зараженных в США составляет более 15,7% от всех инфицированных в мире.

Следом за США идет Китай — в стране 81 782 заражения, однако принятые властями меры оказались эффективны: в Поднебесной от COVID-19 погибли 3 292 человека, но выздоровевших на порядок больше — 74 743 человека. Это больше половины всех случаев выздоровления в мире.

Власти Соединённых Штатов Америки готовятся к худшему: впервые со времен теракта 11 сентября 2001 года на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги.