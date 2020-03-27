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Китайский коронавирус 2020

На улицы Нью-Йорка вывезли авторефрижераторы для тел погибших от коронавируса: фото и видео

27 марта 2020
Крупнейший город США готовится к массовым смертям, вызванных коронавирусом.

В США на данный момент больше зафиксированных случаев коронавирусной инфекции, чем в любой другой стране. По данным на утро 27 марта, в США:

  • 85 840 заражений;
  • 1 297 смертей;
  • 753 выздоровевших.

Общая ситуация в мире следующая:

  • 543 483 заражений;
  • 24 423 смертей;
  • 125 875 выздоровевших.

Таким образом, количество зараженных в США составляет более 15,7% от всех инфицированных в мире.

Следом за США идет Китай — в стране 81 782 заражения, однако принятые властями меры оказались эффективны: в Поднебесной от COVID-19 погибли 3 292 человека, но выздоровевших на порядок больше — 74 743 человека. Это больше половины всех случаев выздоровления в мире.

Власти Соединённых Штатов Америки готовятся к худшему: впервые со времен теракта 11 сентября 2001 года на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги.

Прицепы-рефрижераторы подвезли к двум госпиталям, чтобы использовать их в качестве временных моргов, сообщает CNN.

Пользовательница Twitter и общественная активистка Лиа МакЭлра (Leah McElrath) пишет:

  • в двух городских больницах морги уже заполнены [телами];
  • остальные заполнятся к концу недели;
  • Нью-Йорк запросил еще 85 прицепов-рефрижераторов от Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В Манхэттане военные ВВС помогают собрать временные морги.

На текущий момент треть планеты находится на карантине.

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