На улицы Нью-Йорка вывезли авторефрижераторы для тел погибших от коронавируса: фото и видео
В США на данный момент больше зафиксированных случаев коронавирусной инфекции, чем в любой другой стране. По данным на утро 27 марта, в США:
- 85 840 заражений;
- 1 297 смертей;
- 753 выздоровевших.
Общая ситуация в мире следующая:
- 543 483 заражений;
- 24 423 смертей;
- 125 875 выздоровевших.
Таким образом, количество зараженных в США составляет более 15,7% от всех инфицированных в мире.
Следом за США идет Китай — в стране 81 782 заражения, однако принятые властями меры оказались эффективны: в Поднебесной от COVID-19 погибли 3 292 человека, но выздоровевших на порядок больше — 74 743 человека. Это больше половины всех случаев выздоровления в мире.
Власти Соединённых Штатов Америки готовятся к худшему: впервые со времен теракта 11 сентября 2001 года на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги.
Refrigerated trailers set to be used as makeshift morgues hum outside two hospitals as New York City deals with the surging death count in the US' epicenter of the coronavirus pandemic. The last time the city took such drastic measures was after 9/11. https://t.co/cABLhQY0wg— CNN (@CNN) March 26, 2020
Прицепы-рефрижераторы подвезли к двум госпиталям, чтобы использовать их в качестве временных моргов, сообщает CNN.
Below is a refrigerated trailer being used to house bodies of deceased #COVID19 patients from one NYC hospital.— Leah McElrath 🏳️🌈 (@leahmcelrath) March 26, 2020
•Two city hospital morgues are full.
•The rest will reach capacity this week.
•NYC has requested 85 more refrigerated trailers from FEMA.https://t.co/TuZSeYf6TX pic.twitter.com/Dx9kvNjTNO
Пользовательница Twitter и общественная активистка Лиа МакЭлра (Leah McElrath) пишет:
- в двух городских больницах морги уже заполнены [телами];
- остальные заполнятся к концу недели;
- Нью-Йорк запросил еще 85 прицепов-рефрижераторов от Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
United States Air Force helping to setup a makeshift morgue in Manhattan #NYC #coronavirus pic.twitter.com/JMckcv12YA— Lou Braga (@Photog4NY) March 25, 2020
Makeshift morgue built in #NYC amid #coronavirus surge pic.twitter.com/anlwRg95wx— Ruptly (@Ruptly) March 26, 2020
В Манхэттане военные ВВС помогают собрать временные морги.
На текущий момент треть планеты находится на карантине.