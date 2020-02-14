Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Китайский коронавирус 2020

Началось лечение COVID-19 с помощью плазмы выздоровевших пациентов

14 февраля 2020
_-.jpeg
Фото: youtube.com
Власти призывают излечившихся от вируса стать донорами.

В четверг China National Biotec Group — государственная компания при Министерстве здравоохранения — сообщила, что десяти критически больным пациентам была введена плазма излечившихся от коронавируса людей, что привело к значительному улучшению их состояния в течение 12-24 часов.

Компания назвала использование плазмы «наиболее эффективным методом, который может значительно снизить смертность критически больных пациентов».

Бенджамин Каулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, заявил, что использование антител выздоровевших пациентов для лечения коронавируса является «действительно хорошей идеей», отметив, что такой способ использовался ранее при пандемии гриппа. Однако медик отметил, что эффективность и надежность этого способа должна быть доказана в контролируемом исследовании.

Доктор Чжан Диню, директор одной из больниц в Ухане, выступил с заявлением, призвав выздоровевших пациентов стать донорами плазмы.

По последним данным, из 64 441 заразившихся COVID-19 излечились 6 983 человек. 3 864 выздоровевших находятся в провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.