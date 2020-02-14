Началось лечение COVID-19 с помощью плазмы выздоровевших пациентов

Бенджамин Каулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, заявил, что использование антител выздоровевших пациентов для лечения коронавируса является «действительно хорошей идеей», отметив, что такой способ использовался ранее при пандемии гриппа. Однако медик отметил, что эффективность и надежность этого способа должна быть доказана в контролируемом исследовании.

Доктор Чжан Диню, директор одной из больниц в Ухане, выступил с заявлением, призвав выздоровевших пациентов стать донорами плазмы.

По последним данным, из 64 441 заразившихся COVID-19 излечились 6 983 человек. 3 864 выздоровевших находятся в провинции Хубэй, которая стала эпицентром заболевания.