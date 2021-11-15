Найден вариант гена, удваивающий риск смерти от COVID-19

Исследователи определили версию гена, которая усиливает риск тяжелого течения болезни COVID-19 и удваивает риск смерти от этого заболевания для людей моложе 60 лет.

Ген LZTFL1 участвует в регуляции клеток легких в ответ на инфекцию. В присутствии опасной версии этого гена, клетки, выстилающие легкие, похоже, меньше защищают себя от заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Версия гена, повышающая риск COVID-19, присутствует у 60 процентов людей южноазиатского происхождения, 15 процентов людей европейского происхождения, 2,4 процента людей африканского происхождения и 1,8 процента людей восточноазиатского происхождения.

Как отмечают исследователи, на то, как человек будет переносить коронавирусную инфекцию, влияет множество факторов, включая возраст, состояние здоровья и качество медицинской помощи, однако опасная версия гена LZTFL1, похоже, оказывает наиболее заметное влияние.