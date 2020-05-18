Найдено антитело, блокирующее вирус, эффективность масок проверили на хомяках и другие новости о коронавирусе

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса.

В эксперименте микробиологов участвовали 52 хомяка. Ученые для проведения опытов соорудили специальную конструкцию. В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в каждую из клеток они поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой — по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и «распространять» вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.

Исследователи провели эксперименты по трем разным сценариям: «масочный барьер» ставился у клеток с зараженными хомяками, у клеток со здоровыми хомяками, и вовсе не ставился. Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.

При этом, после того, как в ходе эксперимента перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.

«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди — особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, — надевают маски, то они фактически уберегают от заражения других людей», — отмечает курировавший эксперименты микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок-юн.