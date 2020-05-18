Найдено антитело, блокирующее вирус, эффективность масок проверили на хомяках и другие новости о коронавирусе
По данным на 18 мая, в мире зафиксировано 4 817 638 случая коронавирусной инфекции и 316 882 летальных исхода. Выздоровели 1 866 616 человек.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход, выздоровели 2 836 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (3 238), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (279), Свердловской области (130), Саратовской области (117), Брянской области (115), Калужской области (109), Красноярском крае (107), Ульяновской области (106) и Ярославской области (103).
Всего в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в Подмосковье коронавирусом заразились почти две тысячи медиков. Из них 16 скончались. По ее словам, всего в Подмосковье с больными коронавирусом работает 22,5 тыс. медиков — это врачи, а также средний и младший медицинский персонал.
Власти США в рамках оказания помощи России в борьбе с коронавирусом направили в страну партию аппаратов искусственной вентиляции легких и тестов на выявление инфекции. Об этом заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
В скором времени сдать тест на антитела к коронавирусу сможет любой москвич, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«После того, как мы выйдем на большие мощности, мы сделаем так, чтобы любой желающий мог записаться и получить тестирование. Но это перспектива 2-3 недель. Мы над этим работаем, может даже раньше это сделаем. Мы масштаб тестирования сейчас меняем кардинально», — отметил Собянин.
С 15 мая в Москве введен новый метод тестирования на коронавирус путем сдачи крови из вены. Каждые три дня путем случайной выборки среди 70 тысяч людей горожанам отправляются приглашения с просьбой сдать кровь на антитела к COVID-19. На данный момент, тест на антитела сдали около 2 тысяч москвичей.
Коронавирус в мире
В Мадриде и Лондоне прошли акции протеста против карантина. По версии газеты El Mundo, акция в столице Испании не поддерживается никакой политической партией и возникла случайно, когда один из соседей включил гимн страны на своем балконе.
Участники протеста, некоторые из которых взяли с собой испанские флаги, скандировали лозунги против центрального правительства, требовали свободы и били по кастрюлям.
#MadridProtest right now It is getting weird pic.twitter.com/705vZH65xW— mariaestevez (@mariateam) May 17, 2020
Британские полицейские задержали в субботу в лондонском гайд-парке 19 участников акции протеста против режима самоизоляции, в числе задержанных оказался брат лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина — Пирс Корбин.
Подобные протесты с небольшим количеством участников прошли накануне по всей Великобритании. Их участники считают, что требование соблюдать режим самоизоляции нарушает их права.
First arrest in Hyde Park anti-lockdown protest #HydePark #London .... getting nasty now! pic.twitter.com/5zHdlFdCb2— Paul Brown🇬🇧 Cleveland Browns🏈 / Food🌶 Vlogger (@PaulBrown_UK) May 16, 2020
Более 120 стран выступили за то, чтобы начать совместное расследование о происхождении коронавируса. Изначально предложение поступило от Евросоюза. Страны объединения хотят обеспечить «надлежащее и тщательное расследование» происхождения коронавируса, версия о причастности китайских властей в документе не упоминается.
Предложение о расследовании может поступить во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ): подписавшиеся призывают инициировать «поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки». Окончательное голосование по этому вопросу пройдет 19 мая. Пока к предложению присоединились 122 страны, в том числе Россия, Великобритания, Австралия, Канада. США и Китай пока воздержались от комментариев.
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Более того, это может вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов.
Если необходимо продезинфицировать какие-либо поверхности, лучше делать это с помощью тряпки, пропитанной специальными средствами. Перед этим необходимо щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений, напомнили в организации.
Сотрудникам китайской полиции выдали «умные» шлемы, которые могут автоматически определить высокую температуру у прохожих. Устройства изготовлены китайской фирмой KC Wearable — они используют тепловизоры, которые могут мерить температуру даже на расстоянии около двух метров.
В компании отмечают, что эти шлемы пользуются спросом во всему миру. Издание Business Insider отмечает, что вскоре они появятся у полиции в Италии и Дубае, к ним также проявляют интерес правительства европейских стран. Власти Китая отмечают, что тепловое сканирование может быть одним из способов для борьбы с пандемией коронавируса.
Как отметили в KC Wearable, в Китае уже используют более тысячи шлемов. Устройства стоят $5 000-7 000 за штуку. Инженеры отмечают, что точность устройств составляет 96%.
Исследования о коронавирусе
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Изучив этот список исследователи выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на 100% защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2.
Как объяснили в Sorrento Therapeutics, принцип действия антитела заключается в том, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма в течение четырех суток.
Основатель компании доктор Генри Джи пояснил, что испытания проводились пока только в лабораторных условиях, поэтому компания не может производить лекарство. При этом Джи добавил, что в случае применения препарата для лечения можно будет снять карантинные меры.
Новосибирские ученые предлагают тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов.
Отмечается, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый отпечаток метаболизма. Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной.
По словам ученых, методика позволит выявлять COVID-19 и пневмонию на ранней стадии, а также поможет в рамках подготовки ко второй волне распространения заболевания.
Председатель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, так как ученым нужно собрать коллекцию материалов больных с коронавирусом и пневмонией для выявления биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19).
Ученые проводят исследования, по итогам которых рассчитывают получше разобраться с потерей обоняния и вкуса при COVID-19. Известно, что эти симптомы встречаются довольно часто.
Одно из исследований проводит группа Global Consortium for Chemosensory Research. Ученые ищут людей с респираторными заболеваниями (не только COVID-19, но и с простудой или гриппом) или тех, кто недавно переболел. Им нужно заполнить анкету (есть на русском и еще 27 языках). «В процессе опроса мы зададим вопрос о вас, вашем заболевании, вашей способности воспринимать запах, вкус, дышать носом, ощущать аромат пищи. Это займет не более 10–15 минут», — пишут авторы.
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса.
В эксперименте микробиологов участвовали 52 хомяка. Ученые для проведения опытов соорудили специальную конструкцию. В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в каждую из клеток они поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой — по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и «распространять» вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.
Исследователи провели эксперименты по трем разным сценариям: «масочный барьер» ставился у клеток с зараженными хомяками, у клеток со здоровыми хомяками, и вовсе не ставился. Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.
При этом, после того, как в ходе эксперимента перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.
«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди — особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, — надевают маски, то они фактически уберегают от заражения других людей», — отмечает курировавший эксперименты микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок-юн.