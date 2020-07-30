Названы страны, лучше всех справившиеся с COVID-19

На этой неделе Глобальный индекс COVID-19 (GCI) подготовил отчет и опубликовал список стран с самым высоким индексом восстановления от COVID-19. На первом месте оказался Таиланд, получивший 82,06 балла.

Южная Корея заняла второе место рейтинга с показателем восстановления 81,09. За ней следуют Латвия (80,81), Малайзия (79,37), Тайвань (78,94) и Новая Зеландия (78,55). Австралия, которая ранее была на первом месте рейтинга, опустилась на шестое место с индексом восстановления 77,18.

За все время пандемии в Таиланде было зафиксировано 3304 случая коронавирусной инфекции, погибли 58 человек.

Россия занимает 95-е место в рейтинге с индексом восстановления 49,52 балла, США находятся на 119-м месте (43,38). Замыкают список Швеция (19,81), Черногория (19,42), Боливия (17,95), Экваториальная Гвинея (10,53) и Гондурас (9,84).

Индекс разработан компанией PEMANDU Associates в сотрудничестве с Министерством науки, технологий и инноваций Малайзии (MOSTI) и Sunway Group для оценки готовности стран противостоять с любой эпидемии и справиться с ней.

По данным университета Джонса Хопкинса на 30 июля, в мире выявлено 17 224 543 случая коронавирусной инфекции и 672 049 летальных исходов.