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Китайский коронавирус 2020

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля

02 апреля 2020
Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.

Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом работу продолжат органы власти, предприятия с непрерывным производством, аптеки, продуктовые и магазины товаров первой необходимости, а также медучреждения.

Президент сообщил, что регионы получат полномочия самостоятельно определять, какие ограничения и профилактические меры необходимо вводить в зависимости от эпидемиологической обстановки. Список этих мер главы регионов должны будут предоставить до конца недели. В случае необходимости власти регионов смогут дополнительно ограничить работу различных предприятий, однако такие меры необходимо будет согласовывать с федеральным центром.

«Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — Владимир Путин.

Президент объявил, что в текущей ситуации важно сохранение рабочих мест и доходов граждан. «Дополнительные решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в РФ. Возможно сокращение нерабочего периода», — добавил президент.

За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.

Всего на 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

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