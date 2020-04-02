Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля

Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом работу продолжат органы власти, предприятия с непрерывным производством, аптеки, продуктовые и магазины товаров первой необходимости, а также медучреждения.
Президент сообщил, что регионы получат полномочия самостоятельно определять, какие ограничения и профилактические меры необходимо вводить в зависимости от эпидемиологической обстановки. Список этих мер главы регионов должны будут предоставить до конца недели. В случае необходимости власти регионов смогут дополнительно ограничить работу различных предприятий, однако такие меры необходимо будет согласовывать с федеральным центром.
Президент объявил, что в текущей ситуации важно сохранение рабочих мест и доходов граждан. «Дополнительные решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в РФ. Возможно сокращение нерабочего периода», — добавил президент.
За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе. За сутки по России полностью выздоровели 45 человек.
Всего на 2 апреля в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.