Нидерланды уничтожают миллионы цветов

Весна в Нидерландах — сезон тюльпанов, но в этом году производителям приходится каждый день уничтожать миллионы цветов: пандемия сократила спрос. По данным государственной компании Royal FloraHolland, текущая ситуация уменьшила оборот цветочного бизнеса на 80%. Ранее на крупнейшем в мире цветочном аукционе ежедневно продавалось 30 миллионов растений на сумму около €8 800 000.
Сбор урожая цветов идет с января по май. Первые крупные продажи начинаются на День святого Валентина и продолжаются до конца цветения, потому весна — это пик сезона, когда производители рассчитывают окупить свои вложения и заработать. Но экспорт сократился почти до нулевой отметки: во всех странах люди теперь покупают только продукты питания и гигиены. В результате горы тюльпанов, роз, хризантем и других цветов ждут своей очереди на уничтожение. Между тем, большой расчет делался на День Матери, который в Великобритании и Ирландии отмечают 22 марта.
VIDEO: Dutch horticulturists must destroy millions of flowers every day, an unprecedented situation caused by the outbreak of the #coronavirus that has brought demand to a standstill pic.twitter.com/kZ5c9P8JMB— AFP news agency (@AFP) March 21, 2020
Это сильный удар в стране, где тюльпаны являются таким же национальным символом, как ветряные мельницы, сыр и деревянные башмаки. Royal FloraHolland планирует запустить кампанию со слоганом «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу», чтобы хоть как-то поддержать исчезающий бизнес.
Dutch growers are destroying millions of flowers a day in unprecedented scenes, as the #coronavirus pandemic has cut demand.— China Plus News (@ChinaPlusNews) March 26, 2020
"The only solution is that we destroy them," said a Royal FloraHolland spokesperson. pic.twitter.com/T2Ln5YAkDI
В отрасли цветоводства Нидерландов занято 150 000 человек, обеспечивающих около 35% мирового экспорта цветов общей стоимостью €6 200 000 000 в год.