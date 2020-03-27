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Нидерланды уничтожают миллионы цветов

Анастасия Баринова
27 марта 2020
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Фото: Pixabay
Их больше некому покупать.

Весна в Нидерландах — сезон тюльпанов, но в этом году производителям приходится каждый день уничтожать миллионы цветов: пандемия сократила спрос. По данным государственной компании Royal FloraHolland, текущая ситуация уменьшила оборот цветочного бизнеса на 80%. Ранее на крупнейшем в мире цветочном аукционе ежедневно продавалось 30 миллионов растений на сумму около €8 800 000.

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Сбор урожая цветов идет с января по май. Первые крупные продажи начинаются на День святого Валентина и продолжаются до конца цветения, потому весна — это пик сезона, когда производители рассчитывают окупить свои вложения и заработать. Но экспорт сократился почти до нулевой отметки: во всех странах люди теперь покупают только продукты питания и гигиены. В результате горы тюльпанов, роз, хризантем и других цветов ждут своей очереди на уничтожение. Между тем, большой расчет делался на День Матери, который в Великобритании и Ирландии отмечают 22 марта.

Это сильный удар в стране, где тюльпаны являются таким же национальным символом, как ветряные мельницы, сыр и деревянные башмаки. Royal FloraHolland планирует запустить кампанию со слоганом «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу», чтобы хоть как-то поддержать исчезающий бизнес.

В отрасли цветоводства Нидерландов занято 150 000 человек, обеспечивающих около 35% мирового экспорта цветов общей стоимостью €6 200 000 000 в год.

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