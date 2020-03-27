Нидерланды уничтожают миллионы цветов

Сбор урожая цветов идет с января по май. Первые крупные продажи начинаются на День святого Валентина и продолжаются до конца цветения, потому весна — это пик сезона, когда производители рассчитывают окупить свои вложения и заработать. Но экспорт сократился почти до нулевой отметки: во всех странах люди теперь покупают только продукты питания и гигиены. В результате горы тюльпанов, роз, хризантем и других цветов ждут своей очереди на уничтожение. Между тем, большой расчет делался на День Матери, который в Великобритании и Ирландии отмечают 22 марта.