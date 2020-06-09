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Китайский коронавирус 2020

Новая Зеландия сократит исследования в Антарктиде, чтобы сохранить её свободной от коронавируса

Михаил Сысоев
09 июня 2020
Новозеландская база в Антарктиде
Фото: Pierre Roudier / flickr.com
Очередной пример ответственного поведения от страны, которая первой в мире справилась с эпидемией.

Власти Новой Зеландии заявили, что страна сократит свои научные проекты в Антарктиде, чтобы сохранить практически необитаемый континент свободным от COVID-19.

Правительственное агентство «Антарктида Новая Зеландия», занимающаяся экологическими исследованиями континента и Южного океана сообщило, что ограничение числа людей, посещающих Антарктиду, является ключом к предотвращению распространения коронавируса. 

Агентство будет поддерживать только долгосрочный научный мониторинг, необходимую плановую деятельность и техническое обслуживание на своей базе в Скотте. Ранее число новозеландских проектов на континенте сократилось с 36 до 13. 

«Агентство стремится поддерживать и повышать качество научных исследований в Антарктиде, однако нынешние обстоятельства указывают, что наша способность поддерживать науку в этом сезоне крайне ограничена», — Сара Уильямсон, исполнительный директор агентства.

База Скотт — единственная новозеландская исследовательская станция в Антарктике, расположенная в 1 350 км от Южного полюса. На станции могут находиться до 86 ученых, сотрудников и других посетителей континента. 

На прошлой неделе было объявлено, что распространение коронавирусной инфекции в Новой Зеландии было полностью остановлено. Правительство с 9 июня полностью отменило все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования. Жителям архипелага снова будет можно проводить любые мероприятия с любой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, ездить по всей стране. Разрешается работа всех предприятий. Единственным ограничением останется закрытие границ.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1 504 человека, умерли 22 заболевших.

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