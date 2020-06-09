Новая Зеландия сократит исследования в Антарктиде, чтобы сохранить её свободной от коронавируса
Власти Новой Зеландии заявили, что страна сократит свои научные проекты в Антарктиде, чтобы сохранить практически необитаемый континент свободным от COVID-19.
Правительственное агентство «Антарктида Новая Зеландия», занимающаяся экологическими исследованиями континента и Южного океана сообщило, что ограничение числа людей, посещающих Антарктиду, является ключом к предотвращению распространения коронавируса.
Агентство будет поддерживать только долгосрочный научный мониторинг, необходимую плановую деятельность и техническое обслуживание на своей базе в Скотте. Ранее число новозеландских проектов на континенте сократилось с 36 до 13.
База Скотт — единственная новозеландская исследовательская станция в Антарктике, расположенная в 1 350 км от Южного полюса. На станции могут находиться до 86 ученых, сотрудников и других посетителей континента.
На прошлой неделе было объявлено, что распространение коронавирусной инфекции в Новой Зеландии было полностью остановлено. Правительство с 9 июня полностью отменило все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования. Жителям архипелага снова будет можно проводить любые мероприятия с любой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, ездить по всей стране. Разрешается работа всех предприятий. Единственным ограничением останется закрытие границ.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1 504 человека, умерли 22 заболевших.
Узнайте, как в Якутии создадут «Медвежьи острова» — заповедник, где хозяевами станут белые медведи.