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Китайский коронавирус 2020

«Я потеряла слух, вкус и обоняние». Cтудентка рассказала о неожиданных симптомах коронавируса

25 марта 2020
Мы еще очень мало знаем о SARS-CoV-2.

20-летняя Джулия Бускалья, студентка Университета штата Нью-Йорк в Буффало отправилась по программе обмена в январе во Флоренцию. Девушка рассказала, что 29 февраля проснулась с лихорадкой. «Моя голова разрывалась, уши пульсировали, и мне казалось, что мое горло горело. Все тело болело, был озноб и температура 37,9 °C. Я взяла противовоспалительные средства и оставалась в постели весь день», — рассказала Джулия в твиттере. На следующий день девушка обратилась к врачу, который сказал, что она простудилась.

«В этот момент я начала терять слух в левом ухе. Тем не менее, у меня не было кашля», — Джулия Бускалья.

3 марта, в свой последний день в Италии, Джулия рассказала, что она «до сих пор не слышит», добавив: «В этот момент я потеряла способность чувствовать вкус и запах, но у меня не было насморка или кашля».

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JuliaBuscaglia / twitter.com

Она вернулась в США 5 марта и провела восемь дней в самоизоляции. Симптомов, о которых говорили в новостях, у нее не было. Обоняние, вкус и слух восстановились, однако появился мокрый кашель. 14 марта она прошла тест на коронавирус, результат оказался положительным.

«У меня отвисла челюсть. Как я могла быть зараженной? У меня не было симптомов, о которых говорили в новостях, меня осмотрел врач, а на таможне никто не поинтересовался тем, что я приехала из страны высокого риска <…> Вам не обязательно иметь симптомы, чтобы быть положительными. Единственным похожим симптомом, который у меня был, оказалась лихорадка», — Джулия Бускалья.

Девушка рассказала, что к настоящему моменту совершенно здорова и не чувствует никаких симптомов болезни.

Италия и США занимают второе и третье место после Китая по выявленным случаям коронавируса. По состоянию на 25 марта в Соединенных Штатах обнаружено 55 525 заболевших.

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