«Я потеряла слух, вкус и обоняние». Cтудентка рассказала о неожиданных симптомах коронавируса
20-летняя Джулия Бускалья, студентка Университета штата Нью-Йорк в Буффало отправилась по программе обмена в январе во Флоренцию. Девушка рассказала, что 29 февраля проснулась с лихорадкой. «Моя голова разрывалась, уши пульсировали, и мне казалось, что мое горло горело. Все тело болело, был озноб и температура 37,9 °C. Я взяла противовоспалительные средства и оставалась в постели весь день», — рассказала Джулия в твиттере. На следующий день девушка обратилась к врачу, который сказал, что она простудилась.
3 марта, в свой последний день в Италии, Джулия рассказала, что она «до сих пор не слышит», добавив: «В этот момент я потеряла способность чувствовать вкус и запах, но у меня не было насморка или кашля».
JuliaBuscaglia / twitter.com
Она вернулась в США 5 марта и провела восемь дней в самоизоляции. Симптомов, о которых говорили в новостях, у нее не было. Обоняние, вкус и слух восстановились, однако появился мокрый кашель. 14 марта она прошла тест на коронавирус, результат оказался положительным.
Девушка рассказала, что к настоящему моменту совершенно здорова и не чувствует никаких симптомов болезни.
Италия и США занимают второе и третье место после Китая по выявленным случаям коронавируса. По состоянию на 25 марта в Соединенных Штатах обнаружено 55 525 заболевших.