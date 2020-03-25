«Я потеряла слух, вкус и обоняние». Cтудентка рассказала о неожиданных симптомах коронавируса

3 марта, в свой последний день в Италии, Джулия рассказала, что она «до сих пор не слышит», добавив: «В этот момент я потеряла способность чувствовать вкус и запах, но у меня не было насморка или кашля».

JuliaBuscaglia / twitter.com

Она вернулась в США 5 марта и провела восемь дней в самоизоляции. Симптомов, о которых говорили в новостях, у нее не было. Обоняние, вкус и слух восстановились, однако появился мокрый кашель. 14 марта она прошла тест на коронавирус, результат оказался положительным.