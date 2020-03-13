Когда закончится пандемия, какие страны закрыты на карантин и другие вопросы о коронавирусе
Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней. По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, за исключением Уханя там уже восемь дней не фиксируют новых случаев заболевания. За последние сутки в Китае было выявлено лишь 8 новых случаев COVID-19 — все в городе Ухань.
В связи с заметным замедлением распространения вируса китайские власти ослабили строгие меры сдерживания, в том числе ограничения на поездки, а также позволили некоторым отраслям возобновить производство.
Тем не менее, в других странах коронавирус продолжает стремительно распространяться. Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране от инфекции погибло уже более тысячи человек. Власти предпринимают суровые меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи. К 3 апреля были закрыты все церкви.
На этом фоне российское правительство временно запретило въезд в РФ всем гражданам Италии. Исключения сделаны лишь для членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. Для оказания помощи итальянским врачам в страну в четверг прибыла группа медицинских экспертов из Китая.
🇨🇳✈️🇮🇹 From China to Italy: A Chinese medical team has arrived in Rome to assist in Italy’s #coronavirus battle #CoronavirusPandemic #CoronavirusItalia #Covid_19 pic.twitter.com/naJiPQpxUu— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 13, 2020
Во Франции за сутки выявили более 600 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Оливье Варан. Президент страны Эмманюэль Макрон распорядился закрыть все образовательные учреждения страны. Эта мера затронет около 62 000 школ, колледжей и вузов.
О закрытии на карантин и других чрезвычайных мерах в связи с коронавирусом одна за одной объявляют многие страны. Норвежские власти ввели жесткие ограничения на поездки иностранцев. Начиная с вечера 12 марта и до 26 марта 2020 года иностранцы из почти всех стран, включая Россию, будут помещаться на обязательный карантин. Исключения сделаны для жителей Швеции, Финляндии и Дании.
Общенациональный карантин объявила Бельгия. В стране отменяются все массовые мероприятия, независимо от того, являются ли они частными или публичными. Новые меры вступят в силу в субботу, 14 марта, и будут действовать минимум до 3 апреля.
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая. Запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры, школы переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. По словам де Блазио, на настоящий момент в городе 95 зараженных коронавирусом. Он отметил, что 29 человек находятся на обязательном карантине, 1784 — на добровольном. В соответствии с решением мэра, 10% работников в Нью-Йорке — около 35 000 — будут исполнять свои обязанности дистанционно.
New York playing no games with the Coronavirus...... pic.twitter.com/oVna5sDdZe— MpyrONE (@OneMpyr) March 11, 2020
Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам. В посольстве пояснили, что эта мера будет действовать один месяц. Правительство Чехии запретило присутствие людей в местах общественного питания с 20:00 до 6:00. Кроме того, люди не смогут попасть в развлекательные объекты, тренажерные залы, солярии, спа-центры, спортивные объекты/площадки, природные или искусственные места купания, бассейны.
В России по официальным данным зафиксировано 34 случая COVID-19. Из числа инфицированных на территории РФ уже выписаны после выздоровления трое: двое граждан Китая (первые двое заболевших в России, покинули больницу в середине февраля) и один гражданин России (москвич, побывавший в Италии). Также сообщается, что выписаны двое россиян, эвакуированные из Японии — с лайнера Diamond Princess.
Особый режим из-за коронавируса был введен в Ульяновской области и Карелии. В обоих субъектах создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции. Отменены массовые мероприятия, будет осуществляться контроль за состоянием прибывших из-за границы. Усилена работа медиков с пациентами с симптомами ОРВИ, работодателям поручено следить за состоянием сотрудников и соблюдать меры профилактики на рабочем месте. Ранее режим повышенной готовности был введен в Москве, Подмосковье, Липецкой и Курской областях.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на оценки экспертов, заявил, что до 10 000 человек в стране уже могут быть заражены коронавирусом. Выступая на пресс-конференции, он произнес речь, которую никак нельзя назвать успокаивающей.
Правительство Непала вводит с 14 марта по 30 апреля запрет восхождений на Эверест. «Начиная с сегодняшнего дня все уже выданные разрешения для сезона восхождения на Эверест 2020 года и все разрешения, что должно были быть выданы, отменят. Мы приняли решение прекратить выдачу всех туристических виз до 30 апреля», — заявили в администрации премьер-министра Непала.
Тем временем, во Всемирной организации здравоохранения считают пандемию коронавируса контролируемой.
ВОЗ призывает все страны «придерживаться всеобъемлющего подхода, адаптированного к их обстоятельствам, краеугольный камень которого — сдерживание распространения вируса».
По данным на 13 марта, общее количество заразившихся коронавирусом составляет 136 682 человека, из которых 4 976 скончались, а 70 352 были выписаны из медицинских учреждений.