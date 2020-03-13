Когда закончится пандемия, какие страны закрыты на карантин и другие вопросы о коронавирусе

Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней. По словам представителей системы здравоохранения страны, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, за исключением Уханя там уже восемь дней не фиксируют новых случаев заболевания. За последние сутки в Китае было выявлено лишь 8 новых случаев COVID-19 — все в городе Ухань.

В связи с заметным замедлением распространения вируса китайские власти ослабили строгие меры сдерживания, в том числе ограничения на поездки, а также позволили некоторым отраслям возобновить производство.

Тем не менее, в других странах коронавирус продолжает стремительно распространяться. Глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране от инфекции погибло уже более тысячи человек. Власти предпринимают суровые меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи. К 3 апреля были закрыты все церкви.

На этом фоне российское правительство временно запретило въезд в РФ всем гражданам Италии. Исключения сделаны лишь для членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России. Для оказания помощи итальянским врачам в страну в четверг прибыла группа медицинских экспертов из Китая.