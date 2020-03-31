Новый российский тест, уголовная ответственность за нарушение карантина и другие новости о коронавирусе
По данным на 31 марта в мире выявлено 788 483 случая коронавирусной инфекции, 37 855 человек скончались, 165 935 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Италия стала второй страной после США (164 610 заболевших), в которой количество заразившихся превысило 100 тысяч (101 739). Испания (87 956) обошла Китай (82 240), и стала третьей по общему числу заболевших.
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах; зафиксировано восемь летальных случаев. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек
Сразу 14 регионов России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим обязательной самоизоляции, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией (ИЦК) стопкоронавирус.рф.
В сообщении перечисляются: Якутия, Татарстан, Марий-Эл и Адыгея, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская и Ульяновская области. Таким образом, в общей сложности 16 регионов России ввели ограничения на передвижение граждан для борьбы с вирусом.
Аналогичные карантинные меры приняты в Санкт-Петербурге. Власти города ограничили до 5 апреля возможность покидать место проживания, «за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, <…>, а также к месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания».
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала об условиях лечения CCOVID-19 на дому.
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит либо штраф от ₽500 000 до ₽1 000 000, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предлагается наказывать штрафом от ₽1 000 000 до ₽2 000 000, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет. В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет.
Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Отмечается, что расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких — полиция.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил ввести в России наказание за распространение фейковой информации о коронавирусе. Публичное распространение фейков о коронавирусе под видом достоверных сообщений, повлекшее вред здоровью человека, предлагают наказывать штрафом от ₽700 000 до ₽1 500 000. Альтернативой наказанию также предлагают штраф в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительные или принудительные работы до года, либо лишение свободы до трех лет.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 135 000 человек с 1 апреля. Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части.
64% россиян продолжили выходить на работу на неделе, которая официально объявлена нерабочей. Об этом свидетельствуют подсчеты службы исследований HeadHunter.
Участники опроса уточнили, что продолжают работать, поскольку заняты в сферах, на которые ограничения не распространяются (в частности, аптеки и продовольственная сфера). Также часть респондентов заявила, что решение о продолжении непрерывной работы приняло их руководство, некоторым из них разрешили выбрать: работать или нет.
Indian police inspector Rajesh Babu wearing a #coronavirus-themed helmet stands near a checkpoint during a government-imposed nationwide lockdown as a preventive measure against the COVID-19 coronavirus in Chennai on March 28, 2020.— Press TV (@PressTV) March 28, 2020
Photos by AFP pic.twitter.com/LO8l8lnNW0
Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования на территории России. В сообщении отмечается, что новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности.
Министр зравоохранения США Алекс Азар заявил, что в стране на данный момент протестировали на коронавирус около миллиона человек. По его словам, США тестируют в данный момент больше, чем какая-либо страна в мире, и общее число протестированных также выше, чем где-либо. Также в США уже доступно 20 различных тестов для определения коронавируса, уточнил Азар.
Соцсети Facebook, Instagram и Twitter удалили две видеозаписи президента Бразилии Жаира Болсонару на тему принимаемых против распространения коронавируса карантинных мер. В соцсетях объяснили это распространением Болсонару дезинформации.
В воскресенье Болсонару разместил в Twitter несколько видеозаписей, на которых говорил, что новое лекарство гидроксихлорохин «прекрасно работает», а также демонстративно не соблюдал правила по социальному дистанцированию, рекомендованные бразильским минздравом — на улицах столицы страны Бразилиа он тесно общался со своими сторонниками и убеждал их продолжать работу, чтобы избежать краха экономики.
Медицинский центр Стэнфордского университета провел исследование и определил, что примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами.
Полученные данные, согласно выводам ученых, опровергают опасный миф о том, что люди вряд ли заболеют COVID-19, если у них обнаружено другое вирусное респираторное заболевание.
К таким заключениям специалисты пришли, изучив данные 562 человек с подозрением на COVID-19, из которых диагноз подтвердился у 49 человек.