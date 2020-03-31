Новый российский тест, уголовная ответственность за нарушение карантина и другие новости о коронавирусе

По данным на 31 марта в мире выявлено 788 483 случая коронавирусной инфекции, 37 855 человек скончались, 165 935 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Италия стала второй страной после США (164 610 заболевших), в которой количество заразившихся превысило 100 тысяч (101 739). Испания (87 956) обошла Китай (82 240), и стала третьей по общему числу заболевших.

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах; зафиксировано восемь летальных случаев. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек