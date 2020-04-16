Нулевой пациент в России, победа Гренландии над COVID-19 и другие новости о коронавирусе
По последним данным, в мире выявлено 2 090 180 случаев коронавирусной инфекции и 134 769 летальных исходов. Выздоровели 517 179 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 3 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода. Полностью выздоровели 318 человек.
Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (1 370), Московской области (467), Санкт-Петербурге (154), Нижегородской области (65), Республике Ингушетия (63), Красноярском крае (60) и Тамбовской области (50).
Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.
В городе Вязьма Смоленской области коронавирусом заразился 81 человек из числа постояльцев и работников дома-интерната для престарелых и инвалидов. Тестирование в заведении прошли 306 человек после того, как у сотрудника дома-интерната выявили COVID-19. Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ о введении в Вязьме карантина.
Медики определили нулевого пациента с коронавирусом в России. По словам заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академика РАН Александра Чучалина коронавирусной инфекцией в России первым заболел мужчина средних лет, который прилетел из Милана. У него быстро выявили COVID-19 из-за характерных осложнений. Диагноз мужчине был поставлен Чучалиным и главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.
Также мужчина стал первым человеком в России, который вылечился от COVID-19. При этом медик отмечает, что мужчина успел заразить своих пожилых родителей. Его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме. Других деталей о течении болезни у этого пациента врачи не раскрывают.
Коронавирус в мире
Число погибших от коронавируса в США превысило 30 тысяч и составило 30 826 человек. Общее количество зараженных превышает 637 тысяч. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик новых случаев заражения, и не исключил, что некоторые американские штаты могут открыться после карантина еще до 1 мая.
ЕС планирует после кризиса COVID-19 сначала открыть внутренние границы. Нынешние ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть отменены, как только эпидемиологическая обстановки в приграничных районах будет достаточно сходной, а правила социальной дистанции будут широко и ответственно применяться, говорится в «дорожной карте» по выходу из кризиса, составленной Еврокомиссией.
Ограничение на поездки в первую очередь снимут в районах с низким распространением вируса. Открытие внешних границ ЕС будет происходить на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами ЕС и риска повторного закрытия.
Пассажир поделился в Twitter снимком переполненного туристами самолета, летевшего из Таунсвилла в Брисбен (Австралия) во время пандемии коронавируса.
На снимке показан салон лайнера авиакомпании Qantas, в котором каждое кресло занято пассажирами, сидящими близко друг к другу без респираторных масок на лице. «О каком социальном дистанцировании может идти речь на этом рейсе?» — подписал публикацию автор кадра.
This is a on a flight from Nth Qld to Bris today for work.— 😷🐨💧Greenmitty🌳 (@greenmitty) April 13, 2020
What kind of social distancing is this? Pls RT. #covid19australia@Qantas @AnnastaciaMP @MadFckingWitch @vanOnselenP @abcnews @ScottMorrisonMP pic.twitter.com/dAs9TNjPXf
Гренландия объявила о полной победе над коронавирусом. На этой неделе выздоровел последний пациент из 11 заразившихся.
Поскольку все случаи заражения были зафиксированы в столице острова Нуук, город был закрыт для въезда и выезда, жителям было предписано ограничить перемещение по городу и контакты. Кроме того, был введен запрет на продажу алкоголя, чтобы избежать роста агрессии в семьях.
Greenland is surely hard to get pic.twitter.com/mSEES3b9U1— Infiland (@RealInfiland) April 14, 2020
Полиция американского городка Танитаун в штате Мэриленд попросила граждан не бегать в карантин за почтой без штанов.
«Пожалуйста, не забывайте надевать штаны перед тем, как покидать дом, чтобы проверить почту. Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение», — говорится в сообщении полиции.
Танитаун — город с населением около 7 000 человек на севере Мэриленда, примерно в полутора часах езды от столицы страны Вашингтона. Небольшие города США обычно состоят из одно-двухэтажных домов, почтовые ящики которых располагаются у ближайшей асфальтированной дороги — как правило, в паре десятков метров от дома.
Исследования о коронавирусе
Ученые обнаружили шесть новых типов коронавируса у летучих мышей в Мьянме. Открытие позволит в дальнейшем исследовать возможность передачи этих типов коронавируса от летучих мышей к людям, чтобы оценить риски возможного возникновения новых пандемий, аналогичной SARS-CoV-2. По оценкам ученых, у летучих мышей существуют тысячи типов коронавируса, большинство из которых еще не обнаружены.
Власти США начали издавать руководства по социальному дистанцированию 16 марта, спустя 15 дней после первой смерти, связанной с коронавирусом. По оценкам американских эпидемиологов, около 90% смертей в стране можно было бы избежать, если бы правила по социальному дистанцированию начали соблюдать 2 марта. В случае, если бы эти меры были предприняты 9 марта, количество погибших снизилось бы на 60% по сравнению с нынешними показателями.
Запреты и социальное дистанцирование стали новой нормой, но, по мнению экспертов, они не являются ответом на борьбу с коронавирусом, а скорее служат инструментом, позволяющим выиграть больше времени, пока исследуются и разрабатываются методы лечения и вакцины.
У людей, переболевших коронавирусом, наблюдается нарушение работы мозга и уменьшение объема легких, из-за чего люди страдают одышкой, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. По ее словам, у больных с тяжелым течением COVID-19 появляются неврологические симптомы, такие как спутанность сознания и дезориентация, особенно у пожилых людей. Она отметила, что даже после выписки люди чувствуют усталость и туман в голове.
Доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния Чжен Ян рассказал, как избежать осложнений при COVID-19. По словам ученого, результаты последних исследований подтвердили способность регулярных физических упражнений предотвращать или уменьшать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома — проявления дыхательной недостаточности, которое связано с большинством смертельных случаев при COVID-19.
Ян отметил, что физические упражнения способствуют выработке мощного антиоксиданта, известного как «внеклеточная супероксиддисмутаза» (EcSOD). Во время болезни его уровень снижается, но даже одна тренировка способна увеличить выработку EcSOD.
По оценкам федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний в США, от 20% до 42% госпитализированных с COVID-19 пациентов страдают от острого респираторного дистресс-синдрома, около 67-85% из них попадают в реанимацию.
Американские ученые из Гарвардского университета на основе компьютерной модели составили прогноз распространения COVID-19 на ближайшие пять лет. По мнению авторов, однократная блокировка не остановит новый коронавирус.
Результаты моделирования показали, что с большой долей вероятности COVID-19, также как и другие коронавирусы человека, вызывающие простуду, станет сезонным заболеванием с более высокими скоростями передачи в холодные месяцы.
К сожалению, отмечают авторы, на данный момент неизвестен уровень иммунитета, приобретенный в популяции, и как долго этот иммунитет продержится. Но весьма вероятно, что потребуются повторные периоды социального дистанцирования, чтобы предотвратить переполнение больниц. Ориентировочно это произойдет в 2022 году.