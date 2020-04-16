Нулевой пациент в России, победа Гренландии над COVID-19 и другие новости о коронавирусе

Число погибших от коронавируса в США превысило 30 тысяч и составило 30 826 человек. Общее количество зараженных превышает 637 тысяч. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик новых случаев заражения, и не исключил, что некоторые американские штаты могут открыться после карантина еще до 1 мая.

ЕС планирует после кризиса COVID-19 сначала открыть внутренние границы. Нынешние ограничения на поездки и пограничный контроль должны быть отменены, как только эпидемиологическая обстановки в приграничных районах будет достаточно сходной, а правила социальной дистанции будут широко и ответственно применяться, говорится в «дорожной карте» по выходу из кризиса, составленной Еврокомиссией.

Ограничение на поездки в первую очередь снимут в районах с низким распространением вируса. Открытие внешних границ ЕС будет происходить на втором этапе с учетом распространения вируса за пределами ЕС и риска повторного закрытия.

Пассажир поделился в Twitter снимком переполненного туристами самолета, летевшего из Таунсвилла в Брисбен (Австралия) во время пандемии коронавируса.

На снимке показан салон лайнера авиакомпании Qantas, в котором каждое кресло занято пассажирами, сидящими близко друг к другу без респираторных масок на лице. «О каком социальном дистанцировании может идти речь на этом рейсе?» — подписал публикацию автор кадра.