Впервые за 115 лет метро Нью-Йорка перестало работать круглосуточно

Система нью-йоркского метрополитена, которая эффективно работает круглые сутки с 1904 года, долгое время считалась символом неутомимой энергии города. Однако с 6 мая все 472 станции подземки закрываются на ночь. В это время около 500 сотрудников городских служб приступают к дезинфекции станций и вагонов.
За время пандемии коронавирусной инфекции погибло около 100 сотрудников нью-йоркского метро. Ранее дезинфекция вагонов проводилась каждые 72 часа, поэтому власти решили усилить меры по очистке подземки.
"Thank you to you."— The Hill (@thehill) May 3, 2020
NY Gov. Andrew Cuomo inspects New York City's subway disinfecting system. pic.twitter.com/S7vBJ5ON0i
Дезинфекция производится противомикробными реагентами, электростатическими дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовым излучением. Еще одной причиной подобных мер стало значительно увеличившееся количество бездомных, которые с началом пандемии посчитали метро более безопасным местом для ночлега.
For some people, it feels like there is nowhere else to go - not home, not a friend's couch, not a shelter - except the New York City subway system. But beginning Wednesday, the subway stations will close overnight, eliminating that longtime refuge. https://t.co/jshq6F6MPI— Nikita Stewart (@kitastew) May 3, 2020
Как сообщили городские власти, жители, которые выезжали на работу и пользовались метро до пяти утра, получат возможность добраться до рабочего места альтернативными способами, в том числе с помощью бесплатных такси или бесплатного проката автомобилей.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал, что метрополитен возобновит обычную работу после прекращения пандемии.
Сейчас в США — эпицентр пандемии коронавируса с более чем 1,2 миллионами подтвержденных случаев заражения и 72 тысячами летальных исходов от COVID-19.
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