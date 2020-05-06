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Впервые за 115 лет метро Нью-Йорка перестало работать круглосуточно

Михаил Сысоев
06 мая 2020
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С часа ночи до пяти утра в подземке проводятся дезинфекционные работы.

Система нью-йоркского метрополитена, которая эффективно работает круглые сутки с 1904 года, долгое время считалась символом неутомимой энергии города. Однако с 6 мая все 472 станции подземки закрываются на ночь. В это время около 500 сотрудников городских служб приступают к дезинфекции станций и вагонов.

За время пандемии коронавирусной инфекции погибло около 100 сотрудников нью-йоркского метро. Ранее дезинфекция вагонов проводилась каждые 72 часа, поэтому власти решили усилить меры по очистке подземки.

Дезинфекция производится противомикробными реагентами, электростатическими дезинфицирующими средствами и ультрафиолетовым излучением. Еще одной причиной подобных мер стало значительно увеличившееся количество бездомных, которые с началом пандемии посчитали метро более безопасным местом для ночлега.

Как сообщили городские власти, жители, которые выезжали на работу и пользовались метро до пяти утра, получат возможность добраться до рабочего места альтернативными способами, в том числе с помощью бесплатных такси или бесплатного проката автомобилей.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал, что метрополитен возобновит обычную работу после прекращения пандемии.

Сейчас в США — эпицентр пандемии коронавируса с более чем 1,2 миллионами подтвержденных случаев заражения и 72 тысячами летальных исходов от COVID-19.

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