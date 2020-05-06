Впервые за 115 лет метро Нью-Йорка перестало работать круглосуточно

Система нью-йоркского метрополитена, которая эффективно работает круглые сутки с 1904 года, долгое время считалась символом неутомимой энергии города. Однако с 6 мая все 472 станции подземки закрываются на ночь. В это время около 500 сотрудников городских служб приступают к дезинфекции станций и вагонов.

За время пандемии коронавирусной инфекции погибло около 100 сотрудников нью-йоркского метро. Ранее дезинфекция вагонов проводилась каждые 72 часа, поэтому власти решили усилить меры по очистке подземки.