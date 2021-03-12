Объявлены имена победителей фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

На церемонии также были названы обладатели специального приза «Особое мнение», учрежденного Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фотоальбом «Лавров. Эмоции» с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России получили:

фотокорреспондент Диего Ибарра Санчез за работу «Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане»;

фотокорреспондент Джош Эдельсон за снимок «Оставайтесь в кругах»;

фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», Sputnik Илья Питалёв и его работа из серии репортажных снимков «Противостояние»;

фотожурналист из китайского информационного агентства «Синьхуа» Тао Лянг и его работа «Поцелуй».

Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID стартовал 5 октября 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.

На конкурс было прислано около четырех тысяч снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ — Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.