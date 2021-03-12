Объявлены имена победителей фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

Названы имена победителей международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного агентством ТАСС. Церемония объявления авторов лучших фоторабот прошла в пресс-центре ТАСС 11 марта, в годовщину официального объявления пандемии.
Обладателем Гран-при конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто и его работа «День рождения».
В категории «Лучшая фотография» победу одержал фотожурналист МИА «Россия сегодня» (Sputnik) (Россия) Илья Питалёв с фотографией «Причастие».
В категории «Лучшая серия фотографий» победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй. Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием «В эпицентре ковида».
Обладатель Гран-при конкурса получил 10 тысяч долларов, призеры в категориях «Лучшая фотография» и «Лучшая серия фотографий» — по три тысячи долларов.
На церемонии также были названы обладатели специального приза «Особое мнение», учрежденного Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фотоальбом «Лавров. Эмоции» с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России получили:
- фотокорреспондент Диего Ибарра Санчез за работу «Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане»;
- фотокорреспондент Джош Эдельсон за снимок «Оставайтесь в кругах»;
- фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», Sputnik Илья Питалёв и его работа из серии репортажных снимков «Противостояние»;
- фотожурналист из китайского информационного агентства «Синьхуа» Тао Лянг и его работа «Поцелуй».
Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID стартовал 5 октября 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.
На конкурс было прислано около четырех тысяч снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ — Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.