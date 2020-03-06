Обязательный карантин ждет москвичей, вернувшихся из ряда пораженных COVID-19 стран

В документе указывается, что при появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Также документ обязывает всех работодателей на территории столицы «обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

Сергей Собянин, отметил, что все, находящиеся на карантине москвичи, могут оформить больничный. При необходимости они могут получить больничный лист прямо в аэропорту.

По официальным данным, в России зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные на карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка COVID-19.