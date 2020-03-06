Обязательный карантин ждет москвичей, вернувшихся из ряда пораженных COVID-19 стран
Указом мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 г. на территории города вводится режим повышенной готовности.
Согласно тексту указа, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны сообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
В перечень таких стран входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Испания и Германия. Граждане, прибывшие из этих стран, обязаны «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)».
В документе указывается, что при появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Также документ обязывает всех работодателей на территории столицы «обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».
Сергей Собянин, отметил, что все, находящиеся на карантине москвичи, могут оформить больничный. При необходимости они могут получить больничный лист прямо в аэропорту.
По официальным данным, в России зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Еще трое заболевших на территории России — это граждане РФ, эвакуированные на карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка COVID-19.
6 марта количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 100 000. Из них 3 405 человек скончались, а 55 546 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.