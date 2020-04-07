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Китайский коронавирус 2020

Опасность коронавируса для младенцев и детей: новое исследование

National Geographic Россия
07 апреля 2020
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Фото: piqsels.com
Ученые опровергают мнение, что COVID-19 совсем не страшен для детей.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний опубликовали исследование, в котором рассматривалось более 2500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей младше 18 лет в США в период с 12 февраля по 2 апреля. Это самая большая выборка по случаям коронавируса у детей на сегодняшний день.

В целом, данные свидетельствуют о том, что дети менее подвержены развитию симптомов COVID-19, чем взрослые. Из всех зарегистрированных случаев в США только 1,7% были детьми, хотя они составляют 22% населения.

Среди детей, по которым была доступна полная информация, только у 73% наблюдалась лихорадка, кашель или одышка. Для сравнения у возрастной группы от 18 до 64 лет эти симптомы наблюдались в 93% случаев. Это подтверждает предыдущие исследования, проведенные в Китае, согласно которым у большинства инфицированных детей были легкие или бессимптомные случаи.

Однако и дети не застрахованы от тяжелого течения болезни. В новом исследовании было зафиксировано 147 случаев госпитализации детей, в пяти случаях потребовалось помещение в отделение интенсивной терапии, трое детей скончались.

У детей до года частота госпитализации была намного выше, чем у любой другой возрастной группы. Из 95 госпитализированных младенцев в США 62% были госпитализированы. Тогда как в возрастной группе от 1 до 17 лет этот показатель составил 17%.

«Мы знаем, что иммунные реакции детей со временем развиваются. В первый год жизни дети не имеют такой же устойчивый иммунный ответ, как дети старшего возраста и взрослые», — Ивонн Мальдонадо, председатель комитета по инфекционным болезням Американской академии педиатрии.

Среди рассмотренных случаев 57% были детьми мужского пола. Авторы предполагают, что пол человека может влиять на его восприимчивость к коронавирусу, однако это исследование является предварительным, и авторы работали с ограниченной информацией. Из 2572 педиатрических случаев, которые они проанализировали, только 9,4% включали информацию о симптомах пациентов, и только 33% указали, были ли они госпитализированы.

Авторы исследования рекомендовали врачам поддерживать высокий уровень внимательности к случаям COVID-19 у детей, особенно у младенцев и детей с сопутствующими заболеваниями. 

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