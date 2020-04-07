Опасность коронавируса для младенцев и детей: новое исследование

Центры США по контролю и профилактике заболеваний опубликовали исследование, в котором рассматривалось более 2500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей младше 18 лет в США в период с 12 февраля по 2 апреля. Это самая большая выборка по случаям коронавируса у детей на сегодняшний день.

В целом, данные свидетельствуют о том, что дети менее подвержены развитию симптомов COVID-19, чем взрослые. Из всех зарегистрированных случаев в США только 1,7% были детьми, хотя они составляют 22% населения.

Среди детей, по которым была доступна полная информация, только у 73% наблюдалась лихорадка, кашель или одышка. Для сравнения у возрастной группы от 18 до 64 лет эти симптомы наблюдались в 93% случаев. Это подтверждает предыдущие исследования, проведенные в Китае, согласно которым у большинства инфицированных детей были легкие или бессимптомные случаи.

Однако и дети не застрахованы от тяжелого течения болезни. В новом исследовании было зафиксировано 147 случаев госпитализации детей, в пяти случаях потребовалось помещение в отделение интенсивной терапии, трое детей скончались.

У детей до года частота госпитализации была намного выше, чем у любой другой возрастной группы. Из 95 госпитализированных младенцев в США 62% были госпитализированы. Тогда как в возрастной группе от 1 до 17 лет этот показатель составил 17%.