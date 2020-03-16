Опасность при оплате наличными, побег из карантина, Антарктида без COVID-19 и другие новости о коронавирусе
Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения COVID-19 является Антарктида, сообщает американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
Тем временем, во всем мире общее число инфицированных достигло 169 387 человек, из которых 6 513 скончались.
В Испании введен карантин. Жителям страны запрещено выходить из дома, за исключением поездок на работу, к врачу или за продуктами. На карантине находится и премьер Испании Педро Санчес, у которого заразилась жена. В Мадриде по распоряжению местных властей закрыты бары, рестораны, театры, библиотеки, музеи, многие магазины.
Police driving through the streets of Spain tonight warning everyone to stay in—or else. I think I’ll find something else to do ... #coronaspain #coronaespana #Quarantine #CoronavirusOutbreak #ChinaVirus pic.twitter.com/W0fJW5KGh1— Larry Alex Taunton (@LarryTaunton) March 16, 2020
Украина с 16 марта закрывает границу для иностранцев на две недели. Исключение будет сделано только для лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности, представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий. Через две недели вопрос будет рассмотрен повторно.
Аналогичные меры приняла Аргентина. Граница закрыта на 15 дней с возможностью продления. Также до 31 марта в Аргентине будут остановлены занятия в школах. Люди старше 65 лет должны будут оставаться дома, так как они находятся в высокой группе риска.
Германия с 8 часов утра в понедельник вводит ограничения на въезд в страну, особо строгие — со стороны Австрии, Швейцарии, Франции. В Берлине запрещаются все публичные и частные мероприятия с более чем 50 участниками. Закрыты бары, кинотеатры, клубы и спортзалы. Рестораны пока работают. Похожий запрет начинает действовать в понедельник в Кельне.
В Ирландии закрыты все пабы и бары. Празднование дня Святого Патрика отменяется. Запрет будет действовать по меньшей мере до 29 марта.
В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации. Сербский минздрав ранее заявлял, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство днем ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.
Как заявил президент страны Александр Вучич, с понедельника до конца учебного года распущены школы и вузы. Также закрыты детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы. Профессор конституционного права Слободан Орлович пояснил, что, согласно конституции страны, ЧП может длиться 180 дней, или два раза по 90 дней. Меры могут предусматривать ограничение передвижения, свободы собраний, обязательный медицинский контроль, закрытие школ и другие необходимые способы стабилизации обстановки.
На сервисе «Яндекс.Карты» появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру. Как уточняется в компании, в списке и на карте приведены и отмечены актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Информация предоставлена Роспотребнадзором и Университетом Джонса Хопкинса.
В настоящий момент в РФ зарегистрировано 63 зараженных коронавирусом. 25 из них — в Москве, семь — в Московской области, пять — в Санкт-Петербурге, по три — в Липецке и Калининграде, по два — в Ленинградской области, Кемерово и Тюменской области и по одному — в Нижнем Новгороде, Белгороде, в Забайкальском, Краснодарском и Пермском краях, а также на Чукотке.
В понедельник правительство России приняло решение о закрытии границы с Белоруссией.
«Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — Михаил Мишустин, премер-министр РФ.
В Москве из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, которую поместили туда на карантин из-за подозрения на заражение COVID-19. Главврач больницы Денис Проценко подтвердил побег женщины и сообщил, что с ее случаем разбирается полиция. Через некоторое время пациенту поймали и вернули на карантин.
О заражении коронавирусом сообщила актриса и модель Ольга Куриленко, многим известная по фильму «Квант милосердия» из киносерии об агенте 007 Джеймсе Бонде и фантастическому «Обливиону» с Томом Крузом.
«Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез», — написала она.
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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса.
Врачи из Гонконга сообщили, что излечившиеся от новой коронавирусной инфекции пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и от удушья во время быстрой ходьбы.
К такому выводу врачи пришли после наблюдения за вылечившимися пациентами. Как сообщил главврач больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цанг, из десяти выписанных пациентов двое-трое не могли делать то, что делали до заболевания. «Они задыхаются, если начинают идти немного быстрее. У некоторых наблюдается снижение функции легких на 20–30%», — сказал главврач.
Цанг отметил, что эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена функция легких. Им также назначат физиотерапию. По словам врача, пока непонятно, становятся ли подобные последствия коронавирусной инфекции причиной развития других заболеваний легких.
Руководитель лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, доктор медицинских наук Борис Ревич считает, что не стоит надеяться на потепление как на способ спасения от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.