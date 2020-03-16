Опасность при оплате наличными, побег из карантина, Антарктида без COVID-19 и другие новости о коронавирусе

Аналогичные меры приняла Аргентина. Граница закрыта на 15 дней с возможностью продления. Также до 31 марта в Аргентине будут остановлены занятия в школах. Люди старше 65 лет должны будут оставаться дома, так как они находятся в высокой группе риска.

Германия с 8 часов утра в понедельник вводит ограничения на въезд в страну, особо строгие — со стороны Австрии, Швейцарии, Франции. В Берлине запрещаются все публичные и частные мероприятия с более чем 50 участниками. Закрыты бары, кинотеатры, клубы и спортзалы. Рестораны пока работают. Похожий запрет начинает действовать в понедельник в Кельне.

В Ирландии закрыты все пабы и бары. Празднование дня Святого Патрика отменяется. Запрет будет действовать по меньшей мере до 29 марта.

В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации. Сербский минздрав ранее заявлял, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство днем ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.

Как заявил президент страны Александр Вучич, с понедельника до конца учебного года распущены школы и вузы. Также закрыты детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы. Профессор конституционного права Слободан Орлович пояснил, что, согласно конституции страны, ЧП может длиться 180 дней, или два раза по 90 дней. Меры могут предусматривать ограничение передвижения, свободы собраний, обязательный медицинский контроль, закрытие школ и другие необходимые способы стабилизации обстановки.