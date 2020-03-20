Опустевшие из-за карантина города занимают дикие звери

Все больше стран вводит карантин в населенных пунктах, и там, где выход людей на улицы запрещен или сильно ограничен, начинают появляться дикие животные.
#Quarantine day three: The animals have retaken the city. There is a squirrel in the backyard stealing an umbrella. It is the squirrel’s umbrella now. pic.twitter.com/OR2pE4sQY5— Taylor Hankins (@Tayradactyl) March 18, 2020
Звери уже давно «захватывают» города, но прежде это происходило из-за того, что человек лишил их привычных мест обитания. Теперь же представители фауны просто расширяют территории в поисках пищи.
今朝は団体様😁#奈良#鹿 pic.twitter.com/C6s2nnuurH— okadennis (@okadennis) March 1, 2020
В японском парке Нара, популярном у туристов, олени привыкли к тому, что люди их подкармливают. Теперь посетителей практически нет, и животные бродят по улицам.
Жители Италии публикуют снимки овец, кабанов и лошадей, которые вынуждены искать еду в непривычных для себя местах.
А в Таиланде обезьянам настолько не хватает пищи, которую они раньше получали от туристов, что они объединились в «банды» и захватили городскую территорию.