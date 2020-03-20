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Опустевшие из-за карантина города занимают дикие звери

Анастасия Баринова
20 марта 2020
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В поисках пропитания животные расширяют свою территорию.

Все больше стран вводит карантин в населенных пунктах, и там, где выход людей на улицы запрещен или сильно ограничен, начинают появляться дикие животные.

Звери уже давно «захватывают» города, но прежде это происходило из-за того, что человек лишил их привычных мест обитания. Теперь же представители фауны просто расширяют территории в поисках пищи.

В японском парке Нара, популярном у туристов, олени привыкли к тому, что люди их подкармливают. Теперь посетителей практически нет, и животные бродят по улицам.

Жители Италии публикуют снимки овец, кабанов и лошадей, которые вынуждены искать еду в непривычных для себя местах.

https://dopo-magari-lo-cambio.tumblr.com/post/612505388923994112/third-day-of-italian-quarantine-everything-is

А в Таиланде обезьянам настолько не хватает пищи, которую они раньше получали от туристов, что они объединились в «банды» и захватили городскую территорию.