Осенью в РФ начнётся массовая и бесплатная вакцинация от COVID-19

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции и о подготовке документов для регистрации препарата. Массовая вакцинация начнётся осенью, в октябре, а среди тех, кто получит вакцину первыми, будут работники медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, вакцинация должна быть бесплатной для всех граждан страны — расходы планируется покрывать из бюджета.

Производство препарата, который был разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнётся в сентябре. Есть ещё одна вакцина, которая в перспективе может стать успешной и которую разработал центр «Вектор», сообщает вице-премьер Татьяна Голикова: её регистрация намечена на сентябрь, а производство — на октябрь.

Узнайте, почему гренландская полярная акула — самая медлительная рыба.