Отмена налогов и перенос голосования по Конституции: Путину написали открытое письмо из-за коронавируса

Также авторы письма настаивают на налоговых каникулах для ИП и малого бизнеса сроком на 3 месяца и освобождении некоммерческих организаций от налогов.

Среди изначальных 24 подписантов обращения — врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, Анастасия Васильева, Алексей Масчан, биолог Ирина Якутенко, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Дмитрий Алешковский, Илья Азар, Катерина Гордеева, писатели, актеры, популяризаторы науки. Сейчас подписать петицию может любой желающий на change.org.

По данным на 20 марта в мире зафиксировано 251 004 случаев коронавируса и 10 500 летальных исхода. При этом, выздоровели 86 532 человек. По официальным данным количество заразившихся в России достигло 200.

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