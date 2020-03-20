Отмена налогов и перенос голосования по Конституции: Путину написали открытое письмо из-за коронавируса
Авторы петиции просят принять во внимание опыт Китая, Италии и Южной Кореи — он демонстрирует, что выявление более 100 зараженных свидетельствует о том, что число инфицированных уже на порядок выше, чем считается согласно официальным источникам.
Среди требований обратившихся:
- предоставление зараженным гражданам возможности быстро и бесплатно пройти тест;
- разрешение клиникам и медцентрам использование иностранных тестов без прохождения сертификации;
- разрешение частным медицинским организациям помогать в борьбе с эпидемией;
- запрет проведения любых массовых мероприятий;
- перенос голосования по внесению изменений в Конституцию до исчезновения угрозы эпидемии;
- освобождение живущих в карантине от квартплаты, платежей по кредитам/аренде/ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок;
- максимально подробное информирование граждан о масштабе эпидемии и скорости ее распространения.
Также авторы письма настаивают на налоговых каникулах для ИП и малого бизнеса сроком на 3 месяца и освобождении некоммерческих организаций от налогов.
Среди изначальных 24 подписантов обращения — врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, Анастасия Васильева, Алексей Масчан, биолог Ирина Якутенко, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Дмитрий Алешковский, Илья Азар, Катерина Гордеева, писатели, актеры, популяризаторы науки. Сейчас подписать петицию может любой желающий на change.org.
По данным на 20 марта в мире зафиксировано 251 004 случаев коронавируса и 10 500 летальных исхода. При этом, выздоровели 86 532 человек. По официальным данным количество заразившихся в России достигло 200.
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