Пандемия COVID-19 может спровоцировать волну случаев болезни Паркинсона

Хотя исследователи признают, что в настоящее время недостаточно данных для количественной оценки повышенного риска развития болезни Паркинсона в связи с инфекциями COVID-19, они предполагают, что лучшим способом раннего выявления будущих случаев будет долгосрочный скрининг случаев SARS-CoV-2 после выздоровления и мониторинг проявлений нейродегенеративного заболевания.

Как оказалось, новое исследование совпадает с публикацией клинического случая из Израиля, в котором подчеркиваются виды рисков, которые ожидают Барнем и его коллеги, даже если сам эпизод остается далеко не ясным. В, вероятно, первом задокументированном случае, когда у пациента развилась болезнь Паркинсона после перенесенной ранее инфекции SARS-CoV-2, врачи рассказывают, как 45-летний мужчина был госпитализирован в марте с симптомами COVID-19, испытывал кашель и мышечные боли, а также потерю обоняния.

В течение следующего периода изоляции в учреждении, посвященном COVID-19, пациент начал испытывать трудности в общении как в устной, так и в письменной форме, а также у него появились признаки тремора и нарушения ходьбы с последующим тестированием, указывающим на диагноз болезни Паркинсона. Хотя врачи признают, что механизм, приводящий к нейродегенерации, неясен, они говорят, что гипотетически возможно, что его состояние было каким-то образом вызвано воспалением в мозге, появившимся после того, как инфекция охватила его центральную нервную систему.

Тем не менее, короткий промежуток времени между его заражением COVID-19 и развитием симптомов Паркинсона делает эту гипотезу маловероятной, признают они, называя временную связь «интригующей», даже если мы не можем сделать много точных выводов из этого изолированного случая. В данном случае у мужчины не было семейной истории болезни Паркинсона или явных генетических признаков предрасположенности, но некоторые думают, что инфекция может усугубить или ускорить развитие скрытой болезни Паркинсона, которая еще не проявилась.

«Инфекция COVID-19 могла быть фактором стресса, который доводит до понимания ранее незаметных, нераспознанных симптомов», — невролог Альберто Эспай (Университет Цинциннати), который не работал над этим случаем.