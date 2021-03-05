ВОЗ: пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года

Клюге считает, что жителям стран Европы пока рано расслабляться, учитывая, что вакцины уже есть, но кампании по вакцинации пока идут медленно, и указал на опасность распространившегося британского штамма коронавируса, который является более заразным.

На прошлой неделе было зарегистрировано более одного миллиона новых случаев коронавирусной инфекции в 51 стране Европейского региона ВОЗ.

Это представляет собой рост на девять процентов по сравнению с предыдущей неделей и «положило конец многообещающему шестинедельному снижению числа новых случаев», — заявил Клюге.

Ранее на этой неделе Майк Райан, директор ВОЗ по программе чрезвычайных ситуаций, сказал, что «нереально» полагать, что пандемия закончится до конца года.