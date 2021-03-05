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Коронавирус 2020

ВОЗ: пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года

Интерфакс
05 марта 2021
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Фото: WHO
Об этом заявил руководитель регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По мнению Клюге, в 2020 году про заболевание еще было известно очень мало, а в 2021 году пандемия продолжится.

«Через год мы будем знать намного больше. Поэтому я исхожу из того, что пандемия пройдет к началу 2022 года. Это не значит, что вирус пройдет. Но, надеюсь, что ограничительных действий больше не потребуется», — Ханс Клюге.

Клюге считает, что жителям стран Европы пока рано расслабляться, учитывая, что вакцины уже есть, но кампании по вакцинации пока идут медленно, и указал на опасность распространившегося британского штамма коронавируса, который является более заразным.

На прошлой неделе было зарегистрировано более одного миллиона новых случаев коронавирусной инфекции в 51 стране Европейского региона ВОЗ.

Это представляет собой рост на девять процентов по сравнению с предыдущей неделей и «положило конец многообещающему шестинедельному снижению числа новых случаев», — заявил Клюге.

Ранее на этой неделе Майк Райан, директор ВОЗ по программе чрезвычайных ситуаций, сказал, что «нереально» полагать, что пандемия закончится до конца года.

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