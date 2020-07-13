Пандемия коронавируса оставила без работы 147 млн человек

Исследователи из Сиднейского университета разработали компьютерную модель, которая позволила изучить различные аспекты мировой экономики в контексте пандемии коронавирусной инфекции. Изучению подверглись 38 регионов мира и 26 секторов промышленности.

Оценка общего воздействия COVID-19 на экономику показывает, что наибольшие потери понесли Европа, США и Китай. Транспорт и туризм — наиболее пострадавшие секторы экономики.

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) подсчитала, что глобальные доходы транспортного сектора могут упасть более чем на 44% по сравнению с показателями 2019 года.

Через международные производственно-сбытовые цепочки косвенное воздействие ощущает вся мировая экономика. По словам исследователей, мировой экономический кризис в значительной степени обусловлен взаимосвязанным характером глобальной экономики.

По сути, потеря международных связей вызвала «экономическую инфекцию», что привело к серьезным сбоям в торговле, туризме, энергетике и финансах. Глобальные потери уже ощущаются, и при продлении ограничительных мер, вероятно, возрастут ещё больше, но преждевременное снятие ограничений может иметь более серьёзные и длительные экономические последствия, считают исследователи.