Пандемия коронавируса оставила без работы 147 млн человек

Исследователи из Сиднейского университета разработали компьютерную модель, которая позволила изучить различные аспекты мировой экономики в контексте пандемии коронавирусной инфекции. Изучению подверглись 38 регионов мира и 26 секторов промышленности.
Оценка общего воздействия COVID-19 на экономику показывает, что наибольшие потери понесли Европа, США и Китай. Транспорт и туризм — наиболее пострадавшие секторы экономики.
Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) подсчитала, что глобальные доходы транспортного сектора могут упасть более чем на 44% по сравнению с показателями 2019 года.
Через международные производственно-сбытовые цепочки косвенное воздействие ощущает вся мировая экономика. По словам исследователей, мировой экономический кризис в значительной степени обусловлен взаимосвязанным характером глобальной экономики.
По сути, потеря международных связей вызвала «экономическую инфекцию», что привело к серьезным сбоям в торговле, туризме, энергетике и финансах. Глобальные потери уже ощущаются, и при продлении ограничительных мер, вероятно, возрастут ещё больше, но преждевременное снятие ограничений может иметь более серьёзные и длительные экономические последствия, считают исследователи.
В апреле глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что COVID-19 оказался чем-то большим, чем просто кризисом в области здравоохранения. «Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии», – добавил Гебреисус.
Экономические последствия, также обозначенные в исследовании австралийских учёных, – результат таких контрмер, как введение всеобщего карантина и, как следствие, резкое снижение темпов потребления и производства. Основные меры, которые применяют для смягчения и ликвидации последствий, вредят мировой экономике.
Экономические потрясения на рынке труда ощущаются по всему миру. Более 147 миллионов человек попали под сокращение, в результате чего общий объём заработной платы сократился на 2,1 трлн долларов, что составляет 6% от общемирового дохода.
Существенное воздействие испытывает сфера глобального потребления, чей доход сократился на 4,2%, или 3,8 трлн долларов, что сопоставимо с ВВП Германии.
Авторы исследования обнаружили, что из общих экономических потерь 536 миллиардов долларов – около 21% от мирового товарного оборота – было потеряно из-за сокращения объёмов международной торговли.
Последующие экономические потрясения могут ещё сильнее повлиять на количество и качество рабочих мест, а также сказаться на положении уязвимых групп населения, таких как трудящиеся-мигранты и неквалифицированные рабочие, которые могут не адаптироваться к условиям виртуальной работы.
Подобные последствия могут способствовать увеличению глобального неравенства, которое уже существует и способно разрушить систему здравоохранения в странах с низким уровнем дохода.
Один из авторов исследования, доктор Арунима Малик считает, что человечество понесло наибольшие экономические потери со времён Великой депрессии, когда снижение экономической активности составило 15%.
Какими бы отрицательными ни были последствия для экономики, на окружающую среду коронавирус произвёл положительное воздействие: выбросы парниковых газов снизились на 2,5 гигатонны, что приблизительно равно 4,6 процентам от обычного. Это самое большое сокращение выбросов с начала сжигания ископаемого топлива.
Другие атмосферные выбросы, такие, например, как опасные ТЧ2,5, сократились примерно на 3,8 процента, а диоксид серы – на 2,9 процента. Диоксид серы выделяется при сжигании ископаемого топлива, и для человека он опасен тем, что может привести к астме и давящей боли в области грудной клетки.
«Внезапное сокращение парниковых газов смогло не только приостановить изменение климата, но ещё и предотвратить гибель людей от загрязнения воздуха», – говорит доктор Малик.
Полные результаты исследования опубликованы в международном научном журнале PLOS ONE.