Пандемия коронавируса поставила под удар борьбу с другими заболеваниями

Поскольку весь мир сосредоточен на пандемии COVID-19, эксперты опасаются потерять позиции в длительной борьбе с другими инфекционными заболеваниями, такими как СПИД, туберкулез и холера, от которых ежегодно умирают миллионы людей.

Также под угрозой находятся многолетние усилия, которые позволили Всемирной организации здравоохранения установить целевые сроки для ликвидации малярии, полиомиелита и других заболеваний.

По словам доктора Джона Нкенгасонга, главы Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, больницы перенаправляют медицинский персонал на борьбу с коронавирусом, что вызывает нехватку ресурсов и приостановку оказания медицинских услуг для лечения других болезней.