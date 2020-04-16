Пандемия коронавируса поставила под удар борьбу с другими заболеваниями

Поскольку весь мир сосредоточен на пандемии COVID-19, эксперты опасаются потерять позиции в длительной борьбе с другими инфекционными заболеваниями, такими как СПИД, туберкулез и холера, от которых ежегодно умирают миллионы людей.
Также под угрозой находятся многолетние усилия, которые позволили Всемирной организации здравоохранения установить целевые сроки для ликвидации малярии, полиомиелита и других заболеваний.
По словам доктора Джона Нкенгасонга, главы Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, больницы перенаправляют медицинский персонал на борьбу с коронавирусом, что вызывает нехватку ресурсов и приостановку оказания медицинских услуг для лечения других болезней.
Ситуация усугубляется в странах с уже перегруженными системами здравоохранения, таких как Судан. Врачи в Национальной больница Аль-Рибат в столице страны, Хартуме, поделились документом, детализирующим меры, которые были предприняты в связи с пандемией. В нем сообщается, что меньшее количество пациентов поступило в отделения неотложной помощи, плановые операции были перенесены на неопределенный срок, исключена первичная помощь для некритических случаев, а квалифицированные врачи переведены на пациентов с COVID-19.
Подобный сценарий распространен по всему миру. Даже в странах с высокоразвитыми системами здравоохранения, таких как Южная Корея, пациентам отказывали в лечении таких заболеваний, как туберкулез, говорит Ходжун Сон из Школы общественного здравоохранения им. Джонса Хопкинса. По словам Сона в год туберкулезом заболевают 10 миллионов человек, но только 7 миллионам из них диагностируют заболевание.
По словам Анн-Мари Коннор из организации World Vision, в Конго, где до сих пор не объявлено об окончании эпидемии Эболы, коронавирус стал причиной вспышки кори, убившей более 6 000 человек.
Каскадное воздействие пандемии не ограничивается лечением. Другие факторы, такие как доступ к транспорту во время карантина, угрожают усилиям Индии в борьбе с туберкулезом. Пациенты и врачи не могут попасть в клиники, а отправить образцы для тестирования очень сложно. На Индию приходится почти треть всех случаев туберкулеза в мире, и в настоящее время диагностика новых заболевших практически невозможна. Индийские медики уверены, что случаи заболевания гарантированно увеличатся.
Еще один риск заключается в недостаточной иммунизации населения в мире. Согласно данным Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, 13,5 миллиона человек в мире в настоящее время не получили необходимых прививок. О нехватке вакцин сообщила 21 страна, в Африке отложены 14 кампаний по вакцинации против таких болезней, как полиомиелит и корь.
В Инициативе по борьбе с корью и краснухой заявили, что кампании по иммунизации против кори отложены в 24 странах, и 117 миллионов детей в 37 странах могут пропустить это мероприятие.
While #COVID19 is pushing health systems to breaking point, it’s essential that routine immunisation services continue where possible. Here are a few snapshots from health centres in Karachi, where children are getting vaccinated against measles. Important #VaccinesWork! pic.twitter.com/P9O8Cn2b11— Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) April 15, 2020
Также затруднены кампании по борьбе с лихорадкой Денге. В Шри-Ланке, где случаи этого заболевания в 2019 году удвоились по сравнению с предыдущим годом, инспекторам здравоохранения поручено отслеживать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это осложняет их обычную работу по уничтожению мест размножения комаров, которые являются причиной лихорадки Денге.
История показывает, что во время эпидемий болезни, с которыми до этого успешно справлялись, возвращают свои позиции. Так, на фоне вспышки Эболы в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2014-16 годах резко возросла смертность от СПИДа, туберкулеза и малярии из-за ограниченного доступа к медицинской помощи.
Рашид Ансумана, эксперт общественного здравоохранения в Сьерра-Леоне, который изучал вспышку Эболы, говорит, что «воздействие коронавируса определенно будет еще выше».