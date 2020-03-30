Первая смерть младенца от COVID-19, первая заразившаяся кошка и другие новости о коронавирусе

По данным на 30 марта, в мире выявлено 724 725 случаев заражения коронавирусом, 34 009 человек скончались, 151 833 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Наибольшее число зараженных COVID-19 зафиксировано в США (142 735), следом идут Италия (97 689), Китай (82 463), Испания (80 110) и Германия (62 435).

За истекшие сутки в больнице № 40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко. Он отметил, что одному из умерших с отрицательным анализом на коронавирус было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких. Второму пациенту было 69 лет, у него подозрение на коронавирус. Мужчина поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, а также зафиксирован летальный случай в Псковской области. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. За сутки по России полностью выздоровели лишь 2 человека.