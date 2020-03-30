Первая смерть младенца от COVID-19, первая заразившаяся кошка и другие новости о коронавирусе
По данным на 30 марта, в мире выявлено 724 725 случаев заражения коронавирусом, 34 009 человек скончались, 151 833 — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Наибольшее число зараженных COVID-19 зафиксировано в США (142 735), следом идут Италия (97 689), Китай (82 463), Испания (80 110) и Германия (62 435).
За истекшие сутки в больнице № 40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко. Он отметил, что одному из умерших с отрицательным анализом на коронавирус было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких. Второму пациенту было 69 лет, у него подозрение на коронавирус. Мужчина поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
За последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах, а также зафиксирован летальный случай в Псковской области. Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. За сутки по России полностью выздоровели лишь 2 человека.
Порядка 15% тяжелых больных пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%», — сообщили в штабе.
Вслед за Москвой режим самоизоляции объявили в Мурманской области. Область перейдет на режим «Сидим дома» в 12:00 в понедельник, 30 марта. «Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома. По его словам, угроза пандемии «очень большая» и может затронуть и Россию. Патриарх отметил, что граждане страны пока не осознают в полной мере серьезность ситуации в других странах, пострадавших от коронавируса.
От коронавируса впервые скончался младенец. Это произошло в американском городе Чикаго. Сообщается, что ребенку не было и года.
Ранее в марте сообщалось, что трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале, после чего его отправили домой.
Эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что в США будут миллионы случаев COVID-19, что приведет к огромному количеству смертей.
Однако эксперт отметил, что в настоящее время не стоит делать определенных прогнозов, поскольку ситуация постоянно меняется.
Китайские власти заявили об окончании эпидемии в стране. «По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Власти также сообщили о восстановлении 98,6% промышленных предприятий страны. Замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин заявил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах.
В понедельник Госкомздрав КНР сообщил, что за минувшие сутки выявлен только один случай заражения коронавирусом непосредственно на территории Китая. Всего подтвержден 31 новый случай COVID-19, из них 30 — у граждан, вернувшихся в КНР из-за границы.
Австралия проводит испытания противотуберкулезной вакцины против COVID-19. Власти сообщили, что в стране проводится широкомасштабное тестирование на людях, чтобы выяснить, может ли вакцина, используемая в течение десятилетий для предотвращения туберкулеза, помочь против коронавируса. В испытании участвуют 4 000 медицинских работников по всей Австралии.
Медики отмечают, что надежда состоит в том, что улучшение «врожденного» иммунитета людей против симптомов COVID-19 выиграет время для разработки специфической вакцины против этой болезни.
Вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин расказал о разработке в России трех препаратов для лечения коронавируса. В частности, речь идет о противовирусном препарате триазавирин. На данный момент готова его ингаляционная форма, которую можно будет использовать именно для лечения респираторной вирусной инфекции. Чехонин сообщил, что она уже готова для передачи на испытания.
Институт органического синтеза и московский Институт органической химии имени Зелинского создали схему синтеза японского противовирусного препарата фавипиравир. Он также уже готов для передачи на испытания.
Помимо этого, Чехонин отметил препарат фортепрен, созданный Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Институтом органической химии. Основой для него стал ветеринарный препарат фоспренил, который применяют для лечения коронавирусных инфекций у животных. На данный момент он находится на стадии регистрации.
CORONAVIRUS:— The Voice of America (@VOANews) March 23, 2020
▶️ The Spanish army worked on building a giant makeshift hospital Sunday in Madrid's IFEMA exhibition complex, and the facility is preparing to take in its first COVID-19 patients.
Spain has 28,603 confirmed cases and 1,756 deaths from the virus as of Sunday. (AP) pic.twitter.com/xlPj3t8lvs
Ученые из Университета Гонконга назвалитемпературу, при которой коронавирус особенно активен. По данным исследователей, «любимой» для коронавируса оказалась температура около четырех градусов выше ноля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях он будет оставаться активным 14 дней. При этом коронавирус SARS-CoV-2 не может переносить высокие температуры — при 70 градусах он дезактивируется в течение пяти минут.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест, который определяет коронавирус за 5 минут. Его произвела американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott.
В отличие от экспресс-тестов, которые используются в других странах, он основывается на молекулярном тестировании, которое работает с образцами слюны и слизи. Это означает, что он идентифицирует части ДНК вируса и гораздо лучше обнаруживает присутствие вируса во время инфекции, в то время как другие тесты ищут антитела в крови. Компания отмечает, что они способны произвести 5 млн тестов в апреле. Их можно начать использовать уже с 29 апреля.
Власти Бельгии объявили о первом случае передачи коронавируса от человека к кошке. Кошка начала страдать от диареи и неизвестного респираторного заболевания через неделю после того, как ее владельцу был поставлен диагноз COVID-19. После того, как владелец кошки обратился в больницу, врачи решили сделать тестирование и ей. В итоге ее результаты оказались положительными.
Медики называют этот случай единичным, который можно объяснить только «тесным контактом между животным и человеком». После этого в Бельгии обновили правила безопасности во время коронавирусной инфекции, добавив, что человеку желательно соблюдать дистанцию и со своими домашними животными.
Косвенно пандемия коронавируса все же смогла привести к чему-то хорошему: например, в Таиланде из-за коронавируса прекратили эксплуатировать десятки слонов.