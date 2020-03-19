Первая смерть от коронавируса в России и другие новости о пандемии

По данным на 19 марта, во всем мире зарегистрировано 220 070 случаев заражения коронавирусом. 8 952 человека скончались, а 84 897 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
В России выявлено 33 новых случаев заражения (31 в Москве, по одному в Томской и Новосибирской областях), а также первый летальный исход. В инфекционной больнице № 2 в Москве умерла 79-летняя женщина с диагнозом COVID-19.
Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.
Общее количество заболевших в РФ достигло 147 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, все новые случаи заражения являются завозными. Большинство заболевших вернулись из европейских стран. Все лица, контактировавшие с заболевшими — в том числе и водители такси — помещены в карантин.
Всего под медицинским наблюдением в России на данный момент остаются 17 904 человека, отметили в штабе. По информации Минздрава РФ, было проведено 122 854 исследования на коронавирус.
Роспотребнадзор разъяснил правила карантина для граждан, контактировавших с заболевшими или вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ведомство сообщает, что во время карантина можно находиться в одном помещении или квартире вместе с друзьями или семьей, но в таком случае находиться лучше в отдельных комнатах, если это возможно, при этом рекомендуется тщательно мыть руки, носить маску, проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией.
Основное правило — не покидать квартиру или дом. Продукты и необходимые товары нужно заказывать с доставкой. Больничный листок также могут доставить курьеры. Мусор выносить нельзя: тут должны помочь друзья, знакомые или волонтеры. Медики будут контролировать температуру у людей в карантине ежедневно. На 10-й день у пациентов должны взять анализы на коронавирус — мазок из носа и глотки. Если после 14 дней симптомов ОРВИ не появится и анализ будет отрицательным, карантин можно будет закончить. В Роспотребнадзоре предупредили, что нарушение правил карантина повлечет за собой изоляцию в инфекционном стационаре.
Crossed Plaza Mayor almost every day for 20 years. Never seen it this empty. Breathtaking. The beauty of #Salamanca in #Quarantine. #quedatencasa pic.twitter.com/jc2bJwMsEX— Elena Castro (@Ecastromarcos) March 15, 2020
К распространенной мере по закрытию границ присоединились Австралия, Новая Зеландия, Япония и Катар. В Чили и Португалии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом.
В связи с ситуацией МИД России разъяснил, куда нужно обращаться гражданам РФ, застрявшим за границей. Ведомство просит россиян немедленно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети РЗУ.
Также МИД предоставил номера телефонов и мессенджера WhatsApp с возможностью круглосуточной консультации. Ведомство настоятельно рекомендует всем туристам в странах, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок.
Тем временем, власти Черногории дали согласие на возвращение российских туристов на родину. Все они будут эвакуированы российскими самолетами. Всего в Черногории было заблокировано около 1 800 граждан РФ, которым не давали возможность покинуть страну из-за закрытия границ, в том числе воздушного пространства.
Очередные позитивные новости о коронавирусе пришли из Китая. Один из ведущих вирусологов страны Ли Ланьцзюань считает, что к концу месяца в эпицентре вспышки SARS-CoV-2, городе Ухань, будет снят карантин.
По состоянию на утро четверга, 19 марта, в материковом Китае за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все 34 выявленных новых инфицированных — люди, прибывшие из-за рубежа.
В Иране от коронавируса вылечилась 103-летняя женщина. Об этом сообщил глава университета медицинских наук провинции Семнан Навид Данайи. По его словам, на излечение от заболевания ей понадобилась всего неделя. Данайи особо отмечает этот случай на фоне статистики, согласно которой, смертность от COVID-19 среди лиц старше 80 лет составляет более 20%.
Исследователи подтвердили, что пандемия коронавируса имеет естественные причины и не является результатом лабораторных манипуляций. Статья, опубликованная в издании Nature Medicine, показывает, что этот вирус — продукт естественной эволюции. Исследователи не обнаружили каких-либо признаков того, что опасный патоген может иметь синтетическое происхождение.
Доказательство естественной эволюции было получено из общей молекулярной структуры SARS-CoV-2. Если бы гипотетические «биотеррористы» пытались сконструировать вирус-убийцу, они бы создавали его на основе уже известного патогена с доказанной вирулентностью.
Но ученые утверждают, что «молекулярный остов» SARS-CoV-2 заметно отличается от большинства аналогичных известных вирусов человека. Он в основном напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и пресмыкающихся. «Эти особенности вируса <…> исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2», — говорит соавтор исследования Кристиан Андерсен.