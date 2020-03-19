Первая смерть от коронавируса в России и другие новости о пандемии

Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца.

Общее количество заболевших в РФ достигло 147 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, все новые случаи заражения являются завозными. Большинство заболевших вернулись из европейских стран. Все лица, контактировавшие с заболевшими — в том числе и водители такси — помещены в карантин.

Всего под медицинским наблюдением в России на данный момент остаются 17 904 человека, отметили в штабе. По информации Минздрава РФ, было проведено 122 854 исследования на коронавирус.

Роспотребнадзор разъяснил правила карантина для граждан, контактировавших с заболевшими или вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ведомство сообщает, что во время карантина можно находиться в одном помещении или квартире вместе с друзьями или семьей, но в таком случае находиться лучше в отдельных комнатах, если это возможно, при этом рекомендуется тщательно мыть руки, носить маску, проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией.

Основное правило — не покидать квартиру или дом. Продукты и необходимые товары нужно заказывать с доставкой. Больничный листок также могут доставить курьеры. Мусор выносить нельзя: тут должны помочь друзья, знакомые или волонтеры. Медики будут контролировать температуру у людей в карантине ежедневно. На 10-й день у пациентов должны взять анализы на коронавирус — мазок из носа и глотки. Если после 14 дней симптомов ОРВИ не появится и анализ будет отрицательным, карантин можно будет закончить. В Роспотребнадзоре предупредили, что нарушение правил карантина повлечет за собой изоляцию в инфекционном стационаре.