Первое заражение от трупа, США прекратили финансирование ВОЗ и другие новости о коронавирусе
По последним данным, в мире выявлено 2 006 550 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 126 828 летальных исходов. Выздоровели 486 694 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Выздоровели 292 человека.
Значительный прирост зараженных зафиксирован в Москве (1 774 случая), Московской области (272), Мурманской области (137), Санкт-Петербурге (130), Ленинградской области (108) и в Республике Коми (97).
Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек. Случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом РФ, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай.
На входе в московское метро — тотальная проверка пропусков. Скапливаются большие очереди, в которых явно не удается соблюдать социальную дистанцию.— Znak.com (@znak_com) April 15, 2020
Фото: Sergey Elkin, Jazzverok, The Insider, Fredegonda1 pic.twitter.com/46V4JImaw6
С 15 апреля проехать на личном и общественном транспорте в Москве и Подмосковье можно только при наличии цифрового пропуска. Из-за проверок на въездах в Москву скопилисьскопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях. Пропуск сотрудники полиции проверяют в специальном приложении, которое показывает, действителен ли предъявленный код.
На ситуацию с очередями отреагировал мэр столицы Сергей Собянин.
Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020
Министерство экономического развития предложило правительству РФ включить деятельность музеев и зоопарков в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку, сообщает ведомство.
Как отмечается в проекте постановления правительства, работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте бессимптомных случаев коронавируса в России.
Коронавирус в мире
Число умерших с диагнозом COVID-19 в США за минувшие сутки составило рекордные 2 228 человек. Общее количество заразившихся превысило 600 тысяч, умерло почти 26 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выплату американских взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса.
По словам президента, агентство ООН распространяло китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии. США — крупнейший источник финансирования ВОЗ. Только в прошлом году их взнос составил 400 миллионов долларов, или 15% бюджета организации.
В Таиланде в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа, умер судмедэксперт. Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай.
По мнению специалистов, вероятность того, что судмедэксперт заразился от живого носителя вируса, низка, однако у него были постоянные контакты с умершими. Точных данных о числе зараженных коронавирусом трупов нет, так как их не подвергают регулярной проверке.
По данным ВОЗ, легкие людей, умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, могут предоставлять опасность, если их неправильно обрабатывать во время вскрытия. При этом утверждается, что вирусы после смерти их носителя живут недолго.
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала о своих ощущениях.
Женщина сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа. В ближайшее время 44-летней жительнице Сиэтла должны ввести вторую дозу вакцины. Она останется под наблюдением специалистов до весны 2021 года.
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний вакцины от COVID-19 на людях в середине марта. За добровольцами, участвующими в тестировании, будут наблюдать в течение года. Исследование оценит вакцину на безопасность и способность вызывать иммунный ответ, а также определит оптимальную дозировку.
Исследования о коронавирусе
Американские ученые выяснили, что отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка. Ключевым симптомом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, медики называют потерю обоняния при свободных носовых пазухах.
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом. Лекарство, как установили ученые, способен блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.
Препарат тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.
Теперь ученым предстоит еще ряд испытаний, в том числе и на людях, поскольку до проведения клинических испытаний использовать препарат для лечения коронавируса нельзя.
Необходимость соблюдения социальной дистанции может оставаться нормой в Соединенных Штатах в течение долгого времени. Если вакцина против коронавируса не будет разработана быстро, указы о нахождении дома и закрытии школ могут действовать до 2022 года, прогнозируют исследователи Школы общественного здравоохранения Чана при Гарварде.
Свои выводы специалисты опубликовали в журнале Science. Они прямо противоречат исследованиям, проведенным по заказу Белого дома, в которых сказано, что пандемия COVID-19 может прекратиться летом 2020 года.
Коронавирус может выдержать длительное воздействие высокой температуры. К такому выводу пришли французские ученые из Университета Экс-Марсель под руководством профессора Реми Шаррела.
Оказалось, что некоторые штаммы оказались способны на размножение внутри организмов даже при нагревании до 60 градусов Цельсия, при этом такая температура держалась в течение часа.
В чистой среде вирусные штаммы при такой температуре были полностью дезактивированы. Чтобы полностью уничтожить все штаммы вируса в грязной среде (с белками животного происхождения для имитации биологического загрязнения) ученым пришлось нагреть их до +92 °C и держать так не менее 15 минут.
Узнайте, как выглядит свежий ударный кратер на Марсе, напоминающий отпечаток от разлетевшегося пейнтбольного снаряда.