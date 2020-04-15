Первое заражение от трупа, США прекратили финансирование ВОЗ и другие новости о коронавирусе

Министерство экономического развития предложило правительству РФ включить деятельность музеев и зоопарков в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку, сообщает ведомство.

Как отмечается в проекте постановления правительства, работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте бессимптомных случаев коронавируса в России.