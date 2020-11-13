Первый круизный лайнер, вернувшийся в Карибское море, ушел на карантин из-за случаев COVID-19

Пятеро пассажиров на борту первого круизного лайнера, возобновившего плавание в Карибском бассейне, дали положительный результат на коронавирус. Рейс лайнера норвежской компании SeaDream был приостановлен, и в настоящее время судно пришвартовано в порту Бриджтауна на Барбадосе.

«Сразу после проведения предварительного экспресс-теста на COVID-19 на борту и получения предполагаемых положительных результатов компания SeaDream уведомила местные органы здравоохранения и ввела в действие свои протоколы реагирования на COVID-19 для защиты гостей и членов экипажа.

Медицинский персонал корабля проверил всех членов экипажа, и все тесты дали отрицательный результат. SeaDream в настоящее время повторно тестирует всех гостей», — заявили в компании.