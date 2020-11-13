Первый круизный лайнер, вернувшийся в Карибское море, ушел на карантин из-за случаев COVID-19
Пятеро пассажиров на борту первого круизного лайнера, возобновившего плавание в Карибском бассейне, дали положительный результат на коронавирус. Рейс лайнера норвежской компании SeaDream был приостановлен, и в настоящее время судно пришвартовано в порту Бриджтауна на Барбадосе.
«Сразу после проведения предварительного экспресс-теста на COVID-19 на борту и получения предполагаемых положительных результатов компания SeaDream уведомила местные органы здравоохранения и ввела в действие свои протоколы реагирования на COVID-19 для защиты гостей и членов экипажа.
Медицинский персонал корабля проверил всех членов экипажа, и все тесты дали отрицательный результат. SeaDream в настоящее время повторно тестирует всех гостей», — заявили в компании.
В компании отметили, что этим летом успешно провели круизы по Норвегии. По словам вице-президента SeaDream Андреаса Бринестада, перед круизом все гости прошли по два теста на COVID-19. В компании заверяют, что придерживались максимально строгих мер, чтобы не допустить распространения коронавируса на корабле.
На борту лайнера отбывают карантин 53 пассажира и 66 членов экипажа.
Известие о распространении инфекции на борту круизных лайнеров стало ударом для отрасли, которая оказалась одним из наиболее пострадавших секторов мировой экономики. Круизные поездки в основном прекратились с марта после того, как на кораблях произошли одни из самых первых вспышек COVID-19, в результате которых погибло несколько человек.
Однако некоторые круизные компании успешно совершали рейсы в Европе и в других местах во время пандемии, не допуская распространения вируса на судах.